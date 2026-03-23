Barça : la nouvelle sortie de Lewandowski sur son avenir

Quel avenir pour Robert Lewandowski ? En fin de contrat avec le FC Barcelone en juin prochain, l’attaquant polonais ne sait toujours pas de quoi sera fait son futur alors que les rumeurs d’un départ en fin de saison ne cesse de se multiplier. Ce lundi, le buteur des Culers a une nouvelle fois évoqué ce sujet.

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«Concernant mon avenir à Barcelone, ce que j’ai dit n’a pas changé. Je prends mon temps pour décider ce qui est le mieux pour moi. Je n’ai pris aucune décision», a ainsi lancé RL9 dans des propos rapportés par Sport. Il faudra donc patienter avant d’en savoir plus…