Florentino Pérez réélu président du Real Madrid !

Le 1er avril dernier, le Real Madrid annonçait officiellement la tenue d’élections présidentielles. À la tête du club merengue depuis 2009 (après un premier passage entre 2000 et 2006), Florentino Pérez était en effet obligé par les statuts du club à remettre en jeu sa couronne. Mais le patron de la Casa Blanca a su mettre en place ces élections de sorte à prendre de court tous ses potentiels rivaux.

Une manoeuvre que Enrique Riquelme, opposant déclaré à Pérez, avait soulignée. Ce dernier avait exposé ses plans pour le Real Madrid, mais avait fait savoir qu’il n’était pas officiellement candidat, faute de temps. Trois jours plus tard, Pérez se déclarait officiellement candidat à sa succession. Quatre jours après, la bataille est déjà pliée. Sur son site officiel, le Real Madrid a en effet annoncé que son actuel président a été réélu à la tête de la Casa Blanca, et ce, jusqu’en 2025.

Le nouveau Bernabéu, Mbappé, Haaland...

« Ayant présenté une seule candidature proclamée par ce conseil électoral et en vertu de l'article 40, section E, point 2 des statuts actuels du club, Florentino Pérez Rodríguez et le conseil d'administration du Real Madrid sont proclamés président du Real Madrid Madrid à la candidature constituée de D. Florentino Pérez Rodríguez (président), D. Fernando Fernández Tapias (vice-président), D. Eduardo Fernández de Blas (vice-président), D. Pedro López Jiménez (vice-président) ».

Réélu, Florentino Pérez pourra donc inaugurer le projet qu’il a mis en place : la rénovation du stade Santiago Bernabéu. Mais ce n’est pas tout. Ce matin, AS et Marca font leurs gros titres sur les plans de Pérez. Et sans surprise, les recrutements de Kylian Mbappé et d’Erling Haaland sont évoqués. Le début du nouveau mandat de Florentino Pérez s’annonce animé !