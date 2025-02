Man City : Pep Guardiola est confiant pour l’avenir

Balayé par Liverpool, Manchester City est désormais lancé dans une inattendue course à la qualification en Ligue des Champions, eux qui ont désormais vingt points de retard sur les Reds, et neuf sur Arsenal. Malgré la défaite, l’entraîneur des Skyblues Pep Guardiola a tenu à souligner le positif dans cette rencontre. Sans Rodri, Haaland et Ruben Duas, l’équipe alignée par Manchester City était plus jeune que jamais, avec en point d’orgue les ailiers titulaires, Jeremy Doku et Savinho.

«J’ai vu un avenir brillant aujourd’hui. Ces joueurs sont si jeunes et déjà forts. Outre Kevin de Bruyne et Nathan Aké, ils sont l’avenir de ce club dans les années à venir, avec d’autres qui viendront dans les futurs mercatos», a affirmé Pep Guardiola en marge de la rencontre. Avec 25 ans et 68 jours de moyenne d’âge, Manchester City a aligné son équipe la plus jeune depuis que l’entraîneur espagnol est sur le banc, un signe d’une transition qui s’amorce doucement mais surement à City.