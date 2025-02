AC Milan : le message d’excuse de Théo Hernandez

Expulsé mardi soir en barrage retour de la Ligue des Champions contre le Feyenoord alors que l’AC Milan menait 1-0 après sa défaite 1-0 du match aller, Théo Hernandez a plombé la mission remontée de son équipe. Derrière, les Néerlandais ont égalisé et ont su obtenir leur ticket pour les huitièmes de finale après un match nul 1-1. Pointé du doigt en Italie, le latéral gauche français a tenu à s’excuser sur ses réseaux sociaux.

«Le football est imprévisible : ça nous procure de grandes joies mais aussi des moments douloureux. Je me sens extrêmement frustré aujourd’hui. Je m’excuse auprès de mes coéquipiers pour les avoir laissés à 10 et je m’excuse auprès des supporters qui nous soutiennent toujours. Ce club est une famille et ensemble, nous allons nous en remettre. Nous allons tous lever la tête, moi le premier», a-t-il déclaré sur son compte Instagram.