OM : Valère Germain annonce son départ et ses envies d'avenir

Yohann Pelé, Yuto Nagatomo, Florian Thauvin, Jordan Amavi, Saïf-Eddine Khaoui, Bamba Dieng ou encore Valère Germain, sans oublier les joueurs prêtés. L'Olympique de Marseille va avoir du travail dans les prochains mois avec les joueurs en fin de contrat en juin prochain. Certains vont rester, d'autres vont partir. Et pour Germain, le départ semble désormais acté.

Pas utilisé une seule minute par Jorge Sampaoli depuis son arrivée début mars, l'ancien attaquant de l'OGC Nice et de l'AS Monaco voit son compteur rester bloqué à 3 buts et 1 passe décisive en 32 apparitions toutes compétitions confondues cette saison. Surtout, le joueur de 31 ans paie le système de l'Argentin, qui privilégie le duo Milik-Payet devant. Un énorme regret pour le Marseillais, qui s'est confié à Canal +.

«Ç'a été une belle expérience à Marseille, j'ai beaucoup apprécié»

«Il y a peut-être un léger regret sur cette période marseillaise où je n'ai jamais vraiment joué dans mon système préférentiel. Maintenant, l'OM marche bien aujourd'hui donc il n'y a aucun intérêt pour le coach de changer de système. Je le comprends très bien et tant que l'OM gagne, c'est le plus important. Après, c'est vrai qu'avec Arek, on s'entend bien en dehors du terrain, on n'a pas eu la chance de jouer ensemble mis à part à Lens où on avait fait une belle première période et finalement, on avait fait match nul. C'est le foot, c'est comme ça. Je souhaite qu'on finisse cinquième cette saison», a déclaré Valère Germain.

Mais juste derrière, l'avant-centre a été très clair concernant son avenir, annonçant son départ du club phocéen : «je n'ai pas envie de m'arrêter, j'ai envie de repartir sur un beau projet. Ç'a été une belle expérience à Marseille, j'ai beaucoup apprécié et on verra ce que l'avenir me réservera. J'espère découvrir l'étranger parce que ça serait une belle expérience de vie. Découvrir un nouveau championnat, je pense que ça peut être intéressant pour ma famille et moi. On verra, je ne sais pas encore où je serai l'année prochaine. J'ai hâte de la savoir et puis j'espère rejouer un peu plus souvent et essayé d'être de nouveau décisif pour une équipe.» L'ancien Niçois devrait avoir l'embarras du choix.