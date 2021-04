OM : quatre clubs sont à l'affût pour Valère Germain !

La suite après cette publicité

À 30 ans, Valère Germain ne se fait plus trop d’illusions. Voire aucune. Sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en juin prochain, l’attaquant sait qu’il a de fortes chances de plier bagage l’été prochain. En janvier dernier, déjà, l’ancien Monégasque avait clairement évoqué l’idée d’un départ en conférence de presse, après avoir confié qu’il n’avait reçu aucune offre de prolongation de la part des dirigeants olympiens.

« Je suis en fin de contrat, je n'ai pas reçu d'offre de la part de l'OM, ni d'autres clubs. Pourquoi pas rester ici ? J'aimerais aussi découvrir un autre pays avant la fin de ma carrière pour découvrir une culture différente et apprendre une autre langue. » Trois mois plus tard, rien n’a changé et cette fois, Germain se doute qu’il ne recevra rien, d’autant que Jorge Sampaoli ne fait pas appel à lui.

Germain a la cote

Quatre ans après avoir réalisé le rêve de sa vie en signant à l’OM, le buteur (22 buts en 120 matches de L1 avec Marseille) doit désormais se trouver un club où rebondir. Et selon L’Équipe, Germain ne manque pas de prétendants. Son statut de joueur d’expérience bientôt disponible gratuitement n’y est pas pour rien.

Si Everton et même l’AC Milan ont regardé son profil sans aller plus loin, le quotidien sportif nous apprend que le Genoa et la Sampdoria ont entamé des discussions avec le clan Germain. Mais ce n’est pas tout puisque le Girondins de Bordeaux et le Stade Rennais se sont également positionnés. Patience donc, mais Valère Germain peut déjà se dire qu’il ne devrait pas mettre trop longtemps avant de rebondir.