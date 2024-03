Newcastle : la revanche du héros inattendu Harvey Barnes

C’est ce qui s’appelle un retour en grande pompe ! La trêve internationale de mars ayant pris fin, la Premier League reprenait ses droits. À ce titre, la 30e journée du championnat anglais débutait par une affiche alléchante entre Newcastle et West Ham, deux formations en quête de points pour espérer entretenir leurs chances de jouer l’Europe, la saison prochaine. Il faut dire qu’au regard du scénario offert par la rencontre, les spectateurs amassés dans les tribunes de St. James’Park n’ont pas été déçus du voyage. S’ils ont rapidement pris l’avantage sur un penalty d’Isak (6e), les Toons n’ont pas tardé à retomber dans leurs travers. Plombés par les sorties sur blessure de Jamaal Lascelles (17e), Tino Livramento (56e) et de son remplaçant Miguel Almiron (67e), les Magpies ont subi les foudres des Hammers qui ont pu compter sur leur armada offensive pour revenir dans la partie avant de prendre le large.

À l’heure où les locaux se dirigeaient vers une troisième défaite d’affilée toutes compétitions confondues, Eddie Howe tentait un coup de poker improbable en faisant rentrer à l’heure de jeu Harvey Barnes, tout juste sorti de l’infirmerie. Un choix risqué qui s’est avéré payant pour le technicien anglais. Galvanisé par la réduction du score de son partenaire en attaque, Alexander Isak, l’ailier anglais a signé un retour aux affaires tonitruant. Symbole de la résilience des Magpies, le natif de Burnley a profité d’un service quatre étoiles du Suédois pour égaliser dans les dix dernières minutes de la partie avant de réduire à néant les espoirs londoniens aux abords du temps additionnel. Servi aux 20 mètres par Gordon, le joueur de 26 ans se décalait sur son bon pied avant de déclencher une frappe lumineuse du droit, imparable pour Lukas Fabianski (90e).

Harvey Barnes met fin à un long calvaire !

Héros inattendu de St Jame’s Park, Harvey Barnes a vécu une après-midi de rêve. Une belle revanche pour l’international anglais qui n’attendait qu’une seule chose : rattraper le temps perdu. «C’était l’un des matchs les plus fous auxquels j’ai participé, c’est sûr. Nous sommes évidemment déçus d’être là où nous en sommes dans le match et puis nous avions une montagne à gravir. Cette équipe est animée d’un esprit d’équipe et n’abandonne jamais, et cela s’est vu en abondance aujourd’hui», a déclaré le principal intéressé au micro de la BBC avant de poursuivre : «Aujourd’hui, j’étais en pleine forme, mais il y a eu de grandes parties de la saison où moi et d’autres avons manqué à cause de blessures. C’est frustrant. Pour moi, ce sentiment d’être sur le terrain me manque et quand je le suis, je veux rattraper le temps perdu et aujourd’hui a été un grand pas en avant avec cela.»

Au sortir d’une saison pleine avec 13 buts et 3 offrandes en 40 matchs malgré la relégation de Leicester en Championship, l’Anglais de 25 ans a connu un véritable coup d’arrêt dans sa jeune carrière. À peine recruté par Newcastle contre un chèque moyennant les 43 M€, le natif de Burnley s’est blessé lors de la victoire éclatante de sa nouvelle formation face à Sheffield (8-0), le 24 septembre 2023. Une blessure au pied qui l’a tenu à l’écart des pelouses pendant de longs mois (130 jours au total). Désormais, le principal intéressé semble avoir tourné la page et pourrait bien être l’un des atouts majeurs d’Eddie Howe pour le reste de la saison. «C’est un joueur incroyable. Il nous a manqué cette saison et il nous aurait apporté de la qualité partout où il a joué. C’est un buteur et ils sont si précieux et ses deux finitions d’aujourd’hui étaient de la plus haute qualité. Bien sûr, le dernier a été mémorable et restera toujours dans les mémoires et quelle fin c’était. C’est la qualité qu’il a», a exprimé son manager au coup de sifflet final. Grâce à son ailier britannique, Newcastle se remet dans le sens de la marche et revient à 9 points de Tottenham, actuel 5e de Premier League.