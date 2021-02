OM : c'est le flou autour de Jorge Sampaoli

La suite après cette publicité

Que les supporters de l'OM se rassurent, Jorge Sampaoli va bien prendre les commandes de leur club de cœur dans les semaines à venir. En revanche, techniquement, l'Argentin n'est pas encore l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Comme l'explique La Provence dans son édition de dimanche, André Villas-Boas est encore, administrativement du moins, le coach du club phocéen, puisque son contrat n'a pas encore été résilié. Même s'il y a eu ce communiqué vendredi, techniquement, Sampaoli n'est pas encore l'entraîneur.

Qu'est-ce que cela implique ? Et bien que pour l'instant, l'ancien de la sélection chilienne et de l'Albiceleste, entre autres, ne peut pas encore diriger des rencontres de l'Olympique de Marseille. Comme l'explique le journal, il faudra d'abord que la situation du tacticien lusitanien soit réglée, ce qui devrait se produire sous peu puisque les discussions entre les deux parties continuent.

Il ne sait pas encore quand il voyagera à Marseille

Une situation qui n'est pas forcément idéale, puisqu'il ne peut pas encore faire le voyage à Marseille pour rencontrer ses nouveaux joueurs. Mais Jorge Sampaoli a déjà commencé à travailler à distance, depuis le Brésil. Il scrute l'effectif et visionne des matchs. Une chose est sûre, il ne sera pas là face à Lille mercredi non-plus, et c'est toujours Nasser Larguet qui assurera l'interim.

Quand viendra-t-il enfin à Marseille ? Et bien ça, il ne le sait pas encore comme l'explique le journal, qui rajoute que son arrivée pourrait se faire en même temps que celle de Frank McCourt, qui a promis de se rendre à Marseille pour rendre visite aux supporters notamment. Plus qu'à attendre donc, mais ce sont de précieux jours d'entraînement que perdent là l'Olympique de Marseille et son nouvel/futur entraîneur.