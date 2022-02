Nantes : la masterclass d'Alban Lafont face aux stars du PSG

La suite après cette publicité

Au bord de la relégation la saison dernière, le FC Nantes est aujourd'hui en course pour une qualification en coupe d'Europe. A l'heure où le football nous démontre encore une fois que tout peut aller vite dans un sens comme dans l'autre, les Canaris savourent leur renaissance. Et encore une fois, les hommes d'Antoine Kombouaré ont su faire plier le Paris Saint-Germain. La saison passée, c'était au Parc des Princes. Cette fois, c'était à la Beaujoire. Et quel match !

Les Canaris ont mené 3-0 à la mi-temps et ont tenu pour s'imposer 3 buts à 1. Et si l'entame de match parfaite des Jaune-et-Vert a été bénéfique, que dire de la prestation d'Alban Lafont ? L'ancien gardien de la Fiorentina a tout simplement été magique. Noté 9,5/10 par notre rédaction, il a permis aux siens d'éviter un retour des Parisiens ont remportant plusieurs face--à-face avec Bernat (3e), Messi (8e), Mbappé (20e, 54e), Gueye (25e), Neymar (28e), Draxler (84e) et Di Maria (87e). Le tout sans oublier le penalty complètement raté de Neymar (59e). D'ailleurs, pour la petite statistique, Opta nous apprend que Lafont a arrêté 3 des 4 derniers penalties sifflés en Ligue 1, toutes équipes confondues.

Lafont a écœuré les stars du PSG

3 - 3 des 4 derniers penalties arrêtés en Ligue 1 – toutes équipes confondues – sont l’œuvre d’Alban Lafont. Mur. @FCNantes #FCNPSG pic.twitter.com/I99A8yyvbE — OptaJean (@OptaJean) February 19, 2022

Forcément, l'intéressé a savouré en zone mixte, en gardant toutefois une certaine retenue. «Je suis très content de ma prestation. Je travaille pour faire ce genre de match. Il faut essayer d'en faire le plus possible. Je le vis comme un match de championnat. Certes, c'est contre le PSG, c'est plus médiatisé, mais il y a trois points à la clé. J'essaye de donner le maximum à chaque match. je pense que c'est l'un de mes meilleurs matches depuis que je suis professionnel : que ce soit dans l'euphorie du stade, on a un super groupe. Tant que mes parents sont contents de moi, le coach aussi, les notes je n'en fiche un peu».

Son entraîneur, Antoine Kombouaré, s'est en revanche montré bien plus dithyrambique avec son joueur. «C'est vrai que nous avons été hyper efficaces d'entrée de jeu, hyper réalistes, je crois que nos deux premières frappes cadrées font mouche, et eux sont tombés sur un très, très grand Alban. (...) Encore une fois, tout le monde est très fort mais Alban particulièrement, jusqu'au penalty où il a fini par écoeurer les attaquants. Il est en train de monter en puissance surtout depuis le début de saison et si aujourd'hui on a ce classement, si on est très fort défensivement, il y est pour beaucoup. Son travail est à mettre en avant». Lafont appréciera.