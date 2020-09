LOSC : la mise au point de Luiz Araujo sur son avenir

Luiz Araujo (24 ans) n'a pas raté sa chance avec le LOSC. Déjà buteur face au FC Metz (1-0), l'ailier droit brésilien a su profiter de sa titularisation face à l'OM (1-1) pour inscrire son deuxième but de la saison. Présent en conférence de presse avant la réception du FC Nantes vendredi, le principal protagoniste compte bien prouver à son entraîneur Christophe Galtier que son avenir se trouve dans le Nord de la France.

« J'ai encore deux ans de contrat. On ne m'a parlé de rien. Je me sens bien ici, j'ai envie de continuer à aider l'équipe en étant décisif, en marquant des buts et en offrant des passes décisives, » a ainsi commenté Araujo. Prochaine étape, vendredi au stade Pierre-Mauroy face aux Canaris...