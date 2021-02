Séville FC - Borussia Dortmund : les compositions sont là !

Suite des matchs aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions ce soir, avec un joli choc entre Séville et le Borussia Dortmund. Deux équipes sur des dynamiques opposées, puisque les Andalous sont en pleine forme, avec une série de huit victoires toutes compétitions confondues notamment. En face, c'est un peu plus compliqué, et l'écurie de la Ruhr est décrochée des premières places, pointant à six points du quatrième, Wolfsbourg.

Pour ce match, Julen Lopetegui est notamment privé de Lucas Ocampos et de Marcos Acuña, mais récupère Jesus Navas peut compter sur un joli arsenal défensif comme offensif, avec Jules Koundé derrière et l'homme en forme, Youssef En-Nesyri devant. Edin Terzić peut lui s'appuyer sur un onze type malgré quelques absences comme celles du gardien titulaire Roman Bürki, de Thorgan Hazard ou d'Axel Witsel, blessé de longue date.

Les compositions

Séville FC : Bounou - Escudero, Diego Carlos, Koundé, Navas - Fernando, Jordan, Rakitic - Papu Gomez, En-Nesyri, Suso

Borussia Dortmund : Hitz - Guerreiro, Hummels, Akanji, Morey - Can, Dahoud, Bellingham - Sancho, Håland, Reus