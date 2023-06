JT Foot Mercato : le Bayern Munich lance un recrutement d’envergure !

Le Bayern Munich multiplie les pistes !

La suite après cette publicité

En ce début du mois de juin, le recrutement du Bayern se précise. Il y a d’abord le cas de Declan Rice, le club allemand semble en pole position, malgré la concurrence de Manchester United et d’Arsenal. D’après Sky Sports, le club est prêt à envoyer les 100 M€ réclamés par West Ham. Toujours d’après le média allemand, le Bayern est très proche de trouver un accord pour Raphaël Guerreiro. Son contrat se termine cet été au Borussia Dortmund et après 7 ans au BVB il devrait donc s’engager avec le champion d’Allemagne. Toujours au poste de latéral gauche, c’est un échange assez fou qui pourrait se faire avec le Real Madrid. Selon Marca, les Madrilènes veulent faire venir Alphonso Davies cet été. Mais pour faire baisser son prix, ils proposent d’ajouter Ferland Mendy à la transaction. Ainsi, la Casa Blanca ne payerait que 30 M€ pour le Canadien. Reste à savoir si cette proposition est du goût du Bayern. Les Bavarois cherchent aussi à se renforcer en attaque avec le jeune Julián Álvarez. L’attaquant de Manchester City est la cible numéro 1 de la direction allemande, même si d’autres joueurs intéressent en interne. Thomas Tuchel serait par exemple très chaud sur Dušan Vlahović. À noter que le nom de Randal Kolo Muani figure toujours dans la short-list du Bayern. Pour finir, Raphinha serait également dans les petits papiers du coach allemand, ce serait même la recrue de rêve pour Tuchel.

Les options d’Eden Hazard !

Comme Karim Benzema, Eden Hazard quitte le Real Madrid cet été et pour l’instant, deux options se dégagent pour son avenir. La première, c’est la MLS selon Marca. Les Vancouver Whitecaps sont très chauds pour l’accueillir, et il pourrait y conserver un salaire plutôt élevé. L’autre option, à laquelle pense sérieusement le Belge, serait de prendre sa retraite. En effet, à 32 ans, il a souvent été victime des blessures à répétition ces dernières années. Une usure mentale et physique qui pourrait le pousser à raccrocher les crampons…

À lire

Bayern Munich : le joueur dont rêve Thomas Tuchel pour le mercato

Les officiels du jour :

Tottenham a enregistré la signature de son nouvel entraîneur. C’est Ange Postecoglou qui arrive sur le banc des Spurs, et il s’est engagé pour les 4 prochaines saisons. En revanche, c’est fini entre Íñigo Martínez et l’Athletic. C’est lui qui a confirmé son départ dans une vidéo ce mardi. Il sera donc libre de tout contrat et devrait bientôt s’engager avec le FC Barcelone. Le TFC tient sa première recrue de l’été. Il s’agit de César Gelabert, jeune milieu de terrain (22 ans) qui évoluait en deuxième division espagnole du côté du Club Deportivo Mirandés. En fin de contrat, il est arrivé libre chez les Violets. Et puis Houssem Aouar quitte officiellement l’Olympique Lyonnais ! Les Gones ont annoncé son départ ce mardi. Pour rappel, selon nos informations il va s’engager prochainement avec l’AS Roma.