Premier League : voici le XI type de la saison 2021-2022

Dans une saison où Liverpool et Manchester City ont proposé une lutte de haut vol pour le titre, ces deux formations trustent tout naturellement le XI type de la saison. Et dans les cages, on retrouve logiquement le portier brésilien Alisson Becker (Liverpool). Avec 20 clean-sheets réalisés (autant que son compatriote de Manchester City Ederson Moraes), il a su retrouver son meilleur niveau après une saison 2020/2021. Solide devant sa ligne, bon dans l'anticipation et dégageant un leadership, il confirme qu'il est le meilleur à son poste en Premier League. Devant lui, il retrouve son coéquipier Trent Alexander-Arnold (Liverpool). Digérée la méforme de la saison dernière, le latéral se retrouve deuxième meilleur passeur avec 12 offrandes et a eu un rôle essentiel dans la belle saison des Reds.

En charnière on retrouve son coéquipier Virgil van Dijk (Liverpool) qui a su revenir de la meilleure manière de sa rupture des ligaments croisés et a retrouvé petit à petit son niveau de carburation. Exceptionnel l'an dernier, Ruben Dias (Manchester City) a légèrement baissé le pied cette saison, mais reste une référence en Premier League. Disposant d'un joli leadership, il transforme totalement la défense des Sky Blues. Cette défense est complétée par João Cancelo (Manchester City) qui confirme de plus en plus au poste de latéral gauche. Le Portugais dont le volume est tout bonnement impressionnant a notamment délivré 7 offrandes en championnat.

Bowen surprend tout son monde

Impossible de se passer, dans l'entrejeu, du maître à jouer Kevin De Bruyne (Manchester City), toujours aussi étincelant et décisif. Ce ne sont pas ses 15 buts et 8 passes, dont celle décisive pour İlkay Gündoğan ayant décidé du sort de le Premier League cette année, qui feront penser ou dire le contraire. Son coéquipier Bernardo Silva (Manchester City) fait lui aussi partie des éléments incontournables des Sky Blues. L'ancien Monégasque a tout simplement réalisé un exercice magistral (8 buts, 4 offrandes), jouant un rôle déterminant dans la conservation du trône des Cityzens. Pour équilibrer le tout, Fabinho (Liverpool) mérite amplement sa place à leurs côtés. Pièce maîtresse et homme à tout faire des Reds, le Brésilien a confirmé qu'il faisait bien partie des meilleurs joueurs à son poste.

C'est aux avant-postes qu'on retrouve les deux seuls joueurs n'évoluant pas à City ou Liverpool. Surprise pour certains, logique pour d'autres, la présence de Jarrod Bowen (West Ham) apparaît pourtant comme une juste récompense au regard de sa très belle année avec les Hammers. 12 buts et 12 passes décisives, si le club londonien sera de nouveau européen la saison prochaine, l'Anglais de 25 ans y est assurément pour quelque chose. Autre joueur d'un club de la capitale composant ce trio offensif : Heung-min Son (Tottenham). L'acolyte d'Harry Kane a une nouvelle fois porté l'attaque des Spurs tout au long de l'année (23 buts, 9 passes décisives), lui qui pourrait aisément prétendre à un niveau encore plus élevé. Enfin, Mohamed Salah (Liverpool), co-meilleur buteur de PL avec le Sud-Coréen et encore une fois homme de base du secteur offensif des Reds, complète ce XI.

Un banc prestigieux

De nombreux joueurs ont réalisé un exercice 21-22 de haut vol, mais malheureusement, il faut faire des choix. Aaron Ramsdale (Arsenal), belle surprise du côté d'Arsenal et grand artisan du retour en Europe des Gunners, faisait partie des prétendants à ce XY type. Au même titre que le portier champion d'Angleterre, Ederson (Manchester City), qui, malgré une défense très solide, a rappelé sa valeur aux yeux du Royaume de Sa Majesté. Impossible de ne pas faire une mention spéciale à José Sá (Wolverhampton), qui termine 4ème au classement des arrêts outre-Manche (121).

Toujours dans le secteur défensif, Kyle Walker (Manchester City) est devancé d'une courte tête par TAA, mais l'international anglais continue d'impressionner dans le couloir droit des Sky Blues. L'autre latéral de ce banc des remplaçants se nomme Marc Cucurella (Brighton), qui prend de l'ampleur avec les Seagulls après une saison régulière et très intéressante. Dans l'axe, on retrouve Joël Matip (Liverpool), le fidèle et surtout précieux acolyte de Virgil van Dijk en charnière, sans qui les Reds n'auraient peut-être pas été aussi performants. Enfin, Antonio Rüdiger (Chelsea) a livré une nouvelle année de guerrier avec les Blues, dans la continuité de ses prestations depuis l'arrivée de Thomas Tuchel à Londres. L'Allemand, annoncé au Real Madrid, a été l'un des seuls à tirer son épingle du jeu chez les Blues pour sa dernière année en Angleterre.

Gallagher, l'explosion

Au milieu de terrain, certains joueurs ont manqué de peu une place dans le onze. C'est notamment le cas de Rodri (Manchester City) qui a été déterminant dans le sacre de Manchester City et qui en plus d'être la pierre angulaire du bloc collectif des Sky Blues a su dépasser sa fonction pour inscrire 7 buts en Premier League. Clef dans son collectif, Mateo Kovacic (Chelsea) a su mettre de côté les problèmes physiques de la fin de saison dernière. Face aux méformes de Jorginho et de N'Golo Kanté, il a su s'affirmer dans l'entrejeu des Blues. Régulier sur les dernières saisons, Declan Rice (West Ham) a su capitaliser et prendre plus d'épaisseur avec les Hammers. De son côté, Thiago Alcantara (Liverpool) s'est enfin adapté à la Premier League et a apporté plus de contrôle au jeu des Reds.

Prêté par Chelsea, Conor Gallagher (Crystal Palace) a explosé de tout son talent. Enfin, James Ward-Prowse (Southampton) a porté son équipe des Saints vers le maintien. Performants au sein de l'attaque de feu de Liverpool, Diogo Jota (Liverpool) et Sadio Mané (Liverpool) ont livré une saison de haut vol tout comme Cristiano Ronaldo (Manchester United). Si son équipe a été catastrophique, le Portugais termine troisième meilleur buteur de Premier League avec 18 réalisations. C'est un petit mieux qu'Harry Kane (Tottenham) dont le démarrage timide a été vite oublié suite à une fin de saison canon. Toujours dans le nord de Londres, Bukayo Saka (Arsenal) mérite d'être mentionné suite à un exercice où il est devenu le référent offensif des Gunners.