SC Braga-OM : les compositions officielles

Pour sa quatrième représentation estivale, la troupe olympienne fait un déplacement à Braga, pour y affronter le Sporting Clube, quatrième de Liga NOS et vainqueur de la Coupe du Portugal l'an passé. L'OM se présente dans le nord du Portugal avec un groupe complet ; où seule la recrue Pau Lopez manque à l'appel. Après avoir battu Martigues (N2), Sète (N1) et le Servette FC (Suisse), la bande à Jorge Sampaoli monte en gamme. Braga doit préparer la Supercoupe du Portugal, programmée le 31 juillet prochain, face au champion national du Sporting CP.

Pour ce match, disputé à huis clos, les supporters olympiens vont pouvoir découvrir leurs nouvelles recrues. Aperçus face au Servette, Gerson et Cengiz Ünder sont titulaires. Du côté des petits nouveaux, Mattéo Guendouzi, William Saliba et Luan Peres vont certainement faire leurs premiers pas ce soir. Mais ils débutent sur le banc, tout comme l'Américain Konrad de la Fuente. Steve Mandanda retrouve sa place dans le but. Une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato.

Les compositions d'équipes :

Braga : Matheus - Paulo Oliveira, Raul Silva, Nuno Sequeira - Fabiano, André Horta, Al Musrati, Galeno - Fransergio, Abel Ruiz, Ricardo Horta

📋 | 11 INICIAL - LINE UP



Estamos de regresso à Muralha! ⚔🏟



Acompanha os momentos iniciais antes da partida na 𝗡𝗘❌𝗧!#VenhamElesQuemVier pic.twitter.com/a1vjyzD3gT — SC Braga (@SCBragaOficial) July 21, 2021

OM : Mandanda - Alvaro, Kamara, Balerdi - Luis Henrique, Gueye, Gerson, Amavi - Payet - Under, Benedetto