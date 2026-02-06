Chelsea : Liam Rosenior s’en prend à Arsenal

Battu 3 buts à 2 lors de la demi-finale aller de la League Cup, Chelsea s’est une nouvelle fois incliné contre Arsenal lors du match retour à l’Emirates (0-1). Les Blues laissent échapper la chance de s’offrir un trophée, mais c’est loin d’être un drame pour Liam Rosenior. Le nouveau coach de l’équipe londonienne a en effet remporté six des huit matches de Chelsea qu’il a dirigés depuis son arrivée à Stamford Bridge. Seule cette demi-finale aller-retour est venue tenir ce bilan avec deux défaites.

Se faire battre par la meilleure équipe d’Angleterre du moment n’est pas une tare, mais Rosenior n’a pas apprécié l’attitude des Gunners. L’ancien entraîneur de Strasbourg a été aperçu en train de s’énerver contre les joueurs de Mikel Arteta. Le technicien de 41 ans reprochait à ses adversaires d’empiéter sur la moitié de terrain de son club pendant l’échauffement. Plus tard, il est venu s’expliquer devant les médias. L’occasion pour lui d’accuser Arsenal d’avoir manqué de respect aux siens.

Rosenior recadre Arsenal et ses détracteurs

«Je suis respectueux. Quand vous vous échauffez, vous avez votre moitié de terrain, l’autre équipe a la sienne. Je n’ai jamais demandé à mon équipe ou à mes entraîneurs d’empiéter sur le territoire adverse. À ce moment-là, je pensais que leur attitude n’était pas correcte. Ils gênaient l’échauffement de mes joueurs et de mon staff. Je leur ai donc demandé, peut-être pas très poliment, de rester dans leur moitié de terrain. Je ne suis pas là pour jouer à des jeux psychologiques. C’est simplement ce que je considère comme juste et respectueux. J’espère que nous respectons cela et que les autres équipes le font aussi. Il existe certaines règles de conduite dans le football. J’essaie toujours d’être aussi respectueux que possible. Je veux toujours gagner. Je n’ai aucun problème avec qui que ce soit à Arsenal. Mikel Arteta est un entraîneur fantastique, pour lequel j’ai beaucoup de respect. C’est juste qu’à ce moment-là, je n’ai pas trouvé que mon équipe avait été traitée avec le même respect.»

Après cette mise au point, Rosenior a ensuite répondu aux critiques dont lui et son club sont la cible. «Tout ce bruit ne me surprend pas du tout. Cela fait partie du métier d’entraîneur et de manager du Chelsea Football Club. Si cela m’avait surpris, je n’aurais pas été prêt à assumer ce rôle. Ce que les gens disent en dehors du club, ce qu’ils pensent de la façon dont mes équipes jouent, cela n’a aucune incidence sur mes décisions ou sur ce que je pense être la bonne chose à faire pour l’équipe. Avec le recul, nous n’avons pas réussi à passer. Nous avons renversé la tendance en deuxième mi-temps et le match aurait facilement pu tourner en notre faveur. Je suis déçu de ne pas avoir réussi à passer, mais maintenant, nous allons passer à autre chose et nous concentrer sur les Wolves». C’est dit.