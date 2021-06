Euro, Espagne : Sergio Busquets également forfait face à la Pologne

Déjà absent lors du premier match de la Roja face à la Suède, Sergio Busquets (32 ans) ne pourra pas participer au second match de l’Espagne lors de cet Euro face à la Pologne samedi (21h). Placé à l’isolement après avoir été testé positif au Covid-19 il y a plus de dix jours, le milieu de terrain du FC Barcelone n’a toujours pas pu réintégrer le groupe et devra suivre la rencontre depuis sa chambre d'hôtel où il doit rester.

La suite après cette publicité

Contrairement à Diego Llorente (27 ans), testé positif puis négatif dans la foulée qui a pu retrouver ses coéquipiers seulement quelques jours après. Le défenseur central de Leeds avait assisté au match nul des joueurs de Luis Enrique face à la Suède depuis le banc et sera également de la partie samedi face aux Polonais, contrairement à Sergio Busquets dont le retour s’éloigne de plus en plus.