OM : Dimitri Payet, l’homme qui peut faire tomber le PSG

Ce jeudi soir, en match retour des quarts de finale de la Conférence League, à Thessalonique en Grèce, l’Olympique de Marseille ne doit sa courte victoire qu’à Dimitri Payet. S’il a été bon et pas forcément flamboyant, c’est lui qui, d’un doux extérieur du pied, à marquer le seul but de la rencontre. À l’aller déjà, il avait mis un but stratosphérique, digne d’un prix Puskas.

Sorti avant la fin du match, le capitaine de l’OM, lorsque Mandanda n’est pas titulaire dans les buts, aura une nouvelle fort à faire puisque le Reunionnais et ses copains se déplacent à Paris pour affronter le PSG. S’ils avaient l’habituel balade d’avant match en Grèce, les joueurs de Jorge Sampaoli auraient pu s’inspirer de l’histoire Helenne simplement en regardant cette immense statut d’Alexandre Le Grand sur le front de mer, rappelant que pour des grandes victoires, il faut de grands héros.

Deux passes et un but contre Paris depuis 2016

C’est évidemment ce qu’il va falloir aux Phocéens dans la capitale ce dimanche soir. Et si on est curieux de voir Mattéo Guendouzi ou William Saliba, on sait bien que tous les regards seront tournés vers Dimitri Payet. Ultra décisif cette saison grâce à ce poste de faux neuf, et c’est autant dû à sa révolution forcée par son âge que part les choix de Sampaoli, le vice-champion d’Europe 2016 se sait attendu. Comme à chaque fois.

Mais contre Paris, alors que l’OM veut tout faire pour conforter sa seconde place et, pourquoi pas, creuser l’écart avec le quatrième, c’est encore pire. Encore plus lorsqu’on sait que le PSG réussi peu à l’OM (une victoire l’année passée, celle d’avant datait du 27 novembre 2011). Mais cette saison, il y autre chose dans cet OM qui s’en est voulu de ne pas l’avoir emporté à l’aller, au Vélodrome (0-0) : un collectif.

Et son maître à jouer s’appelle bien entendu Dimitri Payet (14 buts et 9 passes décisives cette saison toutes compétitions confondues). Avant le retour en très grande forme d’Amine Harit et l’explosion de Gerson, c’était lui qui décidait ou non du spectacle d’un match et bien souvent de son issu. Maintenant qu’il est mieux entouré, et constitue une menace parmi d’autres, il reste l’atout numéro un, pour faire tomber le PSG pour la première fois dans son antre cette saison, même s’il n’a donné que deux passes décisives et mis un but contre Paris depuis 2016...

