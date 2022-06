Tournoi Maurice Revello : Sekou Mara fait sensation avec l'Equipe de France !

La suite après cette publicité

Après quelques mois d'adaptation au plus haut niveau, Sekou Mara n'en finit plus d'impressionner. L'un des rares joueurs des Girondins de Bordeaux à briller (5 buts lors des 8 derniers matches de L1) dans la fin de saison moribonde du club au scapulaire, qui a finalement été relégué en Ligue 2, l'attaquant de 19 ans continue de s'éclater cette fois-ci sous les couleurs de l'Équipe de France U20, qui dispute actuellement le Tournoi international Maurice Revello.

C'est simple, hormis un match raté comme toute l'équipe face au Panama en ouverture du tournoi, l'attaquant bordelais est intenable. Auteur d'un but face à l'Arabie Saoudite, Mara a été l'un des grands artisans du carton des Bleus face à l'Argentine (6-2), avec un doublé à la clé. Tout d'abord à la suite d'une belle frappe croisée du gauche après un bon appel, puis après une frappe surpuissante du droit dans la surface. De quoi faire parler un peu l'étendue de ses qualités devant un public conquis et devant quelques supporters fans du club phocéen qui réclamaient d'ailleurs sa signature à l'OM.

Manchester City et Borussia Mönchengladbach ont observé Sekou Mara

D'autant qu'il a récidivé quelques jours plus tard face au Mexique avec deux nouveaux buts et une nette victoire 4-1 des Bleuets, qui vont retrouver la finale du Tournoi Maurice Revello pour la première fois depuis 2016. De quoi séduire les nombreux observateurs venus suivre les performances du meilleur buteur du tournoi avec 5 buts et qui est devenu l'un des leaders de cette séduisante équipe de France U20. Montpellier, l'OM, le Werder Brême et Fribourg se sont déplacés pour le premier match. Selon nos informations, ils ont été rejoints par des scouts de Manchester City et du Borussia Mönchengladbach.

Comme nous l'évoquions il y a peu, Bordeaux a fixé la barre à 10 M€ pour son serial buteur. À l'issue de la demi-finale disputée face au Mexique, Sekou Mara déclarait d'ailleurs rester focus sur le terrain et de continuer à performer avant de voir de quoi demain sera fait. « Je suis sous contrat avec Bordeaux pour le moment. Après on ne sait pas de quoi est fait demain. Je vais continuer à bosser, tout donner sur le terrain et on verra ce que l’avenir me donne. » Une chose est sûre, pour le travail sur le terrain, c'est plutôt mission accomplie même s'il faudra vaincre et marquer dimanche face au Venezuela pour que le bilan soit parfait. Pour son avenir, il faudra certainement attendre un peu.