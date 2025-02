Neymar régale enfin avec Santos !

Neymar enfin lancé ? De retour à Santos après une expérience pour le moins contrastée du côté d’Al-Hilal en Arabie saoudite, l’international brésilien (128 sélections, 79 buts) a enfin retrouvé le chemin des filets. Face à Agua Santa (3-1), dans la nuit de dimanche à lundi, lors de la 10e journée du Championnat paulista, l’ancien attaquant du PSG a en effet inscrit son premier but, sur penalty. Le numéro 10 n’a eu besoin que de 13 minutes pour pénétrer dans la surface adverse après un une-deux avec Yeferson Soteldo, et provoquer un penalty transformé avec sa facilité habituelle (1-0, 14e).

Neymar a ainsi signé sa 139e réalisation en 234 rencontres sous les couleurs du Peixe, qu’il avait quitté en 2013 pour rejoindre l’Europe et le FC Barcelone. Il s’agit également de son premier but depuis le 3 octobre 2023, soit 502 jours… Grand artisan de la victoire des siens, l’Auriverde s’est, par ailleurs, offert une passe décisive et s’est globalement montré très disponible pour ses partenaires. Une performance qui doit cependant être relativisée par le faible niveau de l’adversaire, club de quatrième division…

Pour autant, Ney aura eu le mérite de porter les siens malgré des conditions caniculaires. Dans une position axiale, il a ainsi touché 74 ballons (17 perdus), réussi 3 dribbles (sur 7 tentatives) et donc adressé cette offrande à Guilherme pour sceller la victoire de son équipe. Un match plein et des signes plus que jamais encourageants pour le natif de Mogi das Cruzes. Après n’avoir disputé que sept petits matches avec Al-Hilal en plus d’un an et demi, Neymar vient d’enchaîner une série de quatre matchs d’affilée et semble progressivement monter en puissance, tant sur le plan physique que technique.

Toujours très loin de son meilleur niveau, le Brésilien de 33 ans peut, malgré tout, toujours croire en un avenir radieux. «C’est son meilleur match depuis son retour et c’est très encourageant», soulignait à ce titre Zinho, le champion du monde 1994. «À ce rythme-là, il sera en forme pour la fenêtre internationale de mars prochain et il pourra aider la Seleçao», s’emportait même le consultant sur ESPN. Mercredi soir, contre l’Esporte Clube Noroeste et dans le cadre de la 11e journée du Championnat paulista, Neymar aura d’ailleurs une nouvelle occasion de prouver qu’il est de retour en forme !