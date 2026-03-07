Real Madrid : les mots forts de Vinicius Jr sur le choc contre Man City

Alors que le Real Madrid s’est imposé dans la douleur sur la pelouse du Celta de Vigo (1-2) ce vendredi soir, grâce notamment à un but décisif de Federico Valverde dans le temps additionnel. Un succès précieux en Liga pour les Merengues, même si l’essentiel des regards est déjà tourné vers un rendez-vous bien plus attendu : le choc face à Manchester City, mercredi, en huitièmes de finale de C1.

Après la rencontre, Vinicius Jr a d’ailleurs donné le ton avant cette confrontation majeure. « Nous voulons voir le grand Real Madrid, l’équipe qui domine, qui attaque et qui se bat pour chaque ballon », a affirmé l’ailier brésilien. Avant de lancer un appel aux supporters madrilènes pour transformer le Santiago Bernabéu en forteresse : « nous demandons aux fans de faire ce qu’ils font toujours… nous pousser, crier et rendre le Bernabéu très difficile pour l’adversaire. » Un message clair à quelques jours d’un duel explosif face aux hommes de Pep Guardiola.