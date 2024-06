Ligue 1 : Lamine Camara élu pépite de la saison

Auteur d’une saison très intéressante à Metz malgré les résultats décevants de l’équipe lorraine, Lamine Camara vient d’être élu révélation de la saison par la Ligue 1. Pour sa première saison dans l’élite, le joueur de 20 ans a réalisé une saison complète avec 32 matchs disputés au total (1 but et 5 passes décisives). En octobre, il s’était même offert un superbe but contre Monaco, marquant d’un tir longue distance de 55 mètres qui a surpris Philipp Köhn, le gardien monégasque. L’international sénégalais a également participé à sa première Coupe d’Afrique des Nations cette saison.

Pour ce prix de révélation de la saison, Lamine Camara a devancé Guillaume Restes (Toulouse), Dilane Bakwa (Strasbourg), Eli Junior Kroupi (Lorient) et Yassine Kechta (Le Havre). Avec la relégation de son club, le FC Metz, en Ligue 2, Lamine Camara risque de changer de club cet été et d’animer le mercato.