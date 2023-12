MHSC-Lens : la CAN rend fou Der Zakarian !

Vendredi soir, à la Mosson, Montpellier et Lens se sont quittés sur un match nul, dans tous les sens du terme (0-0). Si Franck Haise n’a pas été tendre à la fin de la partie envers ses joueurs, Michel Der Zakarian ne l’a pas été non plus. L’entraîneur montpelliérain, toujours aussi à l’aise devant les caméras en conférence de presse, a poussé un énorme coup de gueule sur l’investissement de ses hommes, en faisant référence à la prochaine CAN.

«C’est compliqué parce qu’il y a des joueurs blessés. Certains pensent plus à la CAN qu’au club sauf qu’ils sont payés par le club. Il ne sont pas payés par la CAN, ni par leur pays. Il faut penser au club. Sacko ? Il est avec nous. Il est là je parle d’autres joueurs», a-t-il déclaré, pour venir piquer certains de ses joueurs. En Ligue 1, le MHSC ne pointe qu’à la 13e place, avec 3 victoires seulement en 15 journées. Peu, trop peu au goût de Michel Der Zakarian.