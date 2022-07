Séville est confiant pour faire revenir Sergio Reguilon

Antonio Conte a fait son choix. Il ne compte pas sur Sergio Reguilon pour la saison à venir et l'a invité à se trouver rapidement un nouveau point de chute. L'Espagnol ne devrait pas avoir de mal à en trouver un car il est d'ores et déjà courtisé par le Séville FC, où il a déjà évolué lors de la saison 2019/2020.

La suite après cette publicité

Le latéral gauche de 25 ans était alors prêté par le Real Madrid et c'est de cette expérience qu'il a véritablement explosé. D'après Sky Sports, les négociations avancent bien avec les Spurs. Les Andalous sont confiants dans ce dossier, et espèrent une issue rapide et positive.