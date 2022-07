Tottenham : quatre joueurs écartés par Antonio Conte pour la présaison

Pour continuer sa préparation pour la prochaine saison, lors de laquelle ils joueront la Premier League et la Ligue des Champions, les Hotspurs de Tottenham devraient arriver en Corée du Sud ce dimanche où ils affronteront le onze type du championnat coréen avant de se mesurer au Séville FC.

La suite après cette publicité

Et pour ce déplacement, l'entraîneur italien a écarté quatre joueurs de son groupe : en effet, Giovani Lo Celso, Harry Winks, Sergio Reguilon et Tanguy Ndombele ne font pas partie du voyage et resteront au Hotspur Way pour continuer leur mise en forme. Cette non-convocation devrait les amener à se chercher une porte de sortie selon The Athletic.