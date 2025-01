Éric Chelle nouveau sélectionneur du Nigeria

Éric Chelle reprend les rênes d’une sélection africaine. Après deux ans passés à la tête du Mali et une pige en Algérie au MC Oran, l’ancien joueur de Martigues et de Valenciennes a été nommé nouveau sélectionneur des Super Eagles du Nigeria.

«Le Comité exécutif de la Fédération nigériane de football a approuvé la recommandation de sa sous-commission technique et de développement pour la nomination de M. Éric Sékou Chelle comme entraîneur principal de l’équipe nationale masculine senior de football du Nigeria, les Super Eagles. Sa nomination prend effet immédiatement et il aura la responsabilité de guider les Super Eagles vers la qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026, dont la prochaine série de matches (5e et 6e journées) aura lieu en mars», indique la fédération nigériane sur son site officiel.