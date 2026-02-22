Strasbourg - OL : les compositions officielles

Ce dimanche, c’est la 23e journée de la Ligue 1 2025/2026 avec un joli duel entre le Racing Club de Strasbourg et l’Olympique Lyonnais. À domicile, les Alsaciens s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Mike Penders dans les cages derrière Guéla Doué, Andrew Omobamidele, Ismaël Doukouré et Ben Chilwell. Le milieu de terrain est assuré par Samir El Mourabet et Valentin Barco. Devant, Joaquin Panichelli est soutenu par Diego Moreira, Julio Enciso et Martial Godo.

De leur côté, les Gones s’organisent dans un 4-3-3 avec Dominik Greif qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Ainsley Maitland-Niles, Clinton Mata, Moussa Niakhaté et Ruben Kluivert. Tanner Tessmann et Corentin Tolisso composent l’entrejeu avec Tyler Morton un cran plus bas. En pointe, Pavel Sulc est soutenu par Endrick et Abner Vinicius.

Les compositions :

Racing Club de Strasbourg : Penders - Doué, Omobamidele, Doukouré, Chilwell - El Mourabet, Barco - D. Moreira, Enciso, Godo - Panichelli

Olympique Lyonnais : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Kluivert - Tessmann, Morton, Tolisso - Endrick, Sulc, Abner