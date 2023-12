OL : Maxence Caqueret valide la méthode Pierre Sage

Ça va un peu mieux pour l’Olympique Lyonnais. Après avoir occupé la place de lanterne rouge de Ligue 1 durant plusieurs semaines, les Gones ont su se relever en décembre, avec déjà deux victoires ajoutées au compteur contre Toulouse (2-0) et Monaco (0-1), la dernière en date vendredi soir. Trois succès au total, qui permettent aux Rhodaniens de passer provisoirement barragiste, à égalité avec le 16e toulousain (hôte de Rennes à 15h).

La suite après cette publicité

Un homme, notamment, est à l’origine de ce regain de forme. Pierre Sage. Interrogé au micro de Téléfoot après le match à Louis-II sur son entraîneur intérimaire, assuré de rester sur le banc lyonnais jusqu’à Noël, le milieu de terrain français Maxence Caqueret (23 ans) a donné plus de précisions sur l’apport du directeur du centre de formation, reconverti en coach temporaire. «Pierre Sage nous amène de la sérénité, il nous apporte beaucoup tactiquement. Et je pense que ça se voit sur nos matchs : on est beaucoup plus solide, plus structuré.»