BL : le Bayern Munich chute face à Bochum, Dortmund s’incline contre Augsbourg, Brême s’impose à Leverkusen

Solide leader de Bundesliga, le Bayern Munich, fort de trois victoires de rang, semblait bien parti pour récupérer son titre perdu la saison dernière. Avec 8 points d’avance, le club bavarois imposait son rythme. De son côté, Bochum, 16e, tentait aujourd’hui de créer la surprise à Munich. Défait lourdement (0-5) il y a quelques mois, le club avait pourtant déjà prouvé qu’un exploit était possible, comme en février 2024 avec une victoire (3-2). Mais les Bavarois ont rapidement ouvert le score grâce à Raphaël Guerreiro (14e, 1-0). À la 22e minute de jeu, Serge Gnabry a manqué son pénalty et une belle occasion de prendre le large, avant que Guerreiro ne double la mise (28e, 2-0). Bochum a ensuite réduit l’écart à la demi-heure avec Jakov Medic (31e, 2-1).

Classement général Bundesliga # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Bayern Munich 61 25 +51 19 4 2 74 23 2 Leverkusen 53 25 +25 15 8 2 55 30 3 Mayence 44 25 +16 13 5 7 42 26 4 Francfort 42 24 +13 12 6 6 50 37 5 Fribourg 40 24 -2 12 4 8 34 36 6 Wolfsbourg 38 25 +10 10 8 7 49 39 7 Leipzig 38 24 +6 10 8 6 39 33 8 Stuttgart 37 25 +5 10 7 8 44 39 9 M'gladbach 37 25 +1 11 4 10 39 38 10 Dortmund 35 25 +6 10 5 10 45 39 Voir le classement complet

Après l’exclusion de Joao Palhinha (43e), le Bayern a dû finir son match à dix. Une opportunité que les visiteurs ont saisie dès le retour des vestiaires avec l’égalisation d’Ibrahima Sissoko (51e, 2-2). Matus Bero a fait pencher la partie en faveur du club de la Ruhr à la 71e (2-3). Malgré ce résultat, Munich reste à la 1ère place de Bundesliga. Bochum est 16e. Dauphin de Munich, le Bayer Leverkusen s’est, de son côté, contenté d’un autre mauvais résultat. Opposé au Werder Brême, le club a d’abord concédé l’ouverture du score sur une belle inspiration de Romano Schmid (7e, 0-1). Les hommes de Xabi Alonso n’ont pas su réagir et ont finalement subi un deuxième but de en toute fin de match (0-2, 90e+3). Enfin, Dortmund s’est incliné contre Augsbourg (0-1) sur une réalisation de Jeffrey Gouweleeuw (23e, 0-1) et reste ainsi 10e du Championnat.

Les autres résultats du multiplex

Bayer Leverkusen 0 - 2 Werder Brême : Schmid (7e), Njinmah (93e)

Bayern Munich 2 - 3 Bochum : Guerreiro (14e, 28e) / Jakov Medic (31e), Sissoko (51e), Bero (71e)

Dortmund 0 - 1 Augsbourg : Jeffrey Gouweleeuw (23e)

Holstein Kiel 2 - 2 Stuttgart : Skrzybski (30e, 46e) / Leweling (15e), Skrzybski (55e)

Wolfsburg 1 - 1 Sankt Pauli : Amoura (70e) / Van Der Heyden (38e)