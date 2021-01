OM : Kostas Mitroglou les rend fous...

Défaits 2 buts à 1 face à Nîmes samedi dernier à l'Orange Vélodrome, les joueurs de l’Olympique de Marseille traversent en ce moment une période de crise. Alors qu’il y a encore quelques semaines, les hommes d’André Villas-Boas luttaient pour le podium, aujourd’hui ils sont sur une mauvaise dynamique et ne parviennent plus à retrouver le chemin de la victoire.

Après la prestation honteuse de ce week-end face au dernier de Ligue 1, le président marseillais Jacques-Henri Eyraud est descendu dans le vestiaire pour tenter de réveiller ses joueurs, à l’image du coach portugais qui a, lui, menacé de quitter le club. D’après les informations de La Provence, si certains cadres du vestiaire auraient changé d'attitude depuis en montrant plus de détermination à l’entraînement, l’attitude de Kostas Mitroglou, elle, agacerait toujours en interne. Selon le quotidien régional, le buteur grec ne montrerait aucune bonne volonté à l’entraînement et ferait le minimum syndical. Une situation compliquée à gérer et qui pose problème pour les joueurs, notamment vis-à-vis de son salaire très élevé au regard du fait qu’il n’a pas joué une minute cette saison.