Mohamed Abdelmonem se rapproche de Nice

Comme nous l’avions annoncé récemment, des négociations étaient en cours entre l’OGC Nice et la formation égyptienne d’Al-Ahly pour Mohamed Abdelmonem, qui doit également trouver un terrain d’entente avec le club azuréen. International égyptien (25 sélections, 2 buts) avec 2 buts en 44 matches, toutes compétitions confondues, la saison dernière, le défenseur central de 25 ans était désiré par l’OGC Nice.

Selon nos informations, les positions sont de plus en plus rapprochées. Un accord est attendu dans les prochains jours, alors que le joueur est en dehors du groupe et ne s’entraîne pas avec Al-Ahly actuellement. Mohamed Abdelmonem, sous contrat jusqu’en 2025, va signer pour quatre saisons avec l’OGC Nice.