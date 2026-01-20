Man City : le départ d’Oscar Bobb se précise

Manchester City poursuit un mercato hivernal très actif, après avoir bouclé les signatures d’Antoine Semenyo et Marc Guéhi, des renforts majeurs qui témoignent de l’ambition du club de revenir à hauteur d’Arsenal au classement de Premier League en cette seconde partie de saison. Ces mouvements provoquent naturellement des réajustements dans l’effectif, certains joueurs étant désormais susceptibles de quitter l’Etihad afin de laisser place aux nouvelles recrues et de sécuriser l’équilibre de l’effectif de Pep Guardiola.

Parmi les dossiers suivis de près, celui d’Oscar Bobb suscite l’attention. Selon le journaliste Fabrizio Romano, Fulham est actuellement en discussion avec Manchester City pour un transfert définitif de l’international norvégien, avec une offre évaluée autour de 35 millions de livres sterling, soit environ 41 millions d’euros. De son côté, le Borussia Dortmund, qui suit le joueur depuis décembre, pourrait également se positionner prochainement.