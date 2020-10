OM : Pablo Longoria évoque son avenir et le mercato estival 2021

Arrivé officiellement à l’Olympique de Marseille le 26 juillet dernier en tant que directeur du football, Pablo Longoria a souvent été sollicité par les médias pour évoquer le mercato estival du club phocéen. Et cette fois, l’Espagnol a évoqué le mercato estival 2021. « On a déjà commencé à travailler pour le mercato d’été 2021. On a commencé à travailler sur les perspectives futures du club. Le projet de l’OM pour 2023 a commencé », a-t-il indiqué sur Téléfoot, avant d’évoquer son futur personnel sur la Canebière.

« J’ai un plan de carrière. J’ai choisi l’OM pour une projet. Je veux construire quelque chose pour le futur. Construire un projet pour me voir dans un club durant les 5 prochaines années. C’est difficile, parce qu’il y a les résultats sportifs. Le football, c’est l’immédiateté. Mais je travaille tous les jours pour penser que je serai là pour les cinq prochaines années ». C’est dit !