OM : Medhi Benatia réagit au départ de Roberto De Zerbi

Medhi Benatia, le dirigeant de l'OM @Maxppp

L’annonce du départ de Roberto De Zerbi hier, en pleine nuit, en a marqué plus d’un. Et à Marseille, les suiveurs et les inconditionnels du club phocéen attendent désormais de savoir qui remplacera l’Italien et surtout que la direction sorte du silence. C’est ce qu’a fait brièvement Medhi Benatia.

Le directeur du football de l’OM n’a pas caché son émotion au moment de se séparer de RDZ. « Quand un coach s’en va, c’est comme si un membre de la famille s’en allait. Cela fait toujours mal. Il est loin d’être le seul fautif. Il faudra trouver des solutions meilleures », a-t-il déclaré dans les colonnes de L’Équipe.

