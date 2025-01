Mason Greenwood dévoile ses grands objectifs avec l’OM

Ce dimanche, l’OM se déplace sur la promenade des Anglais pour y défier l’OGC Nice en clôture de la 19e journée de Ligue 1 (20h45). Pour autant, cette saison, c’est plutôt à Marseille que s’est promené un Anglais. Grande recrue du club de la Canebière l’été dernier, Mason Greenwood arrivait pourtant dans un climat assez hostile suite à l’affaire d’agression sexuelle qui avait mis sa carrière en péril il y a quelques années. Concentré sur le terrain, l’attaquant de 23 ans a rappelé à tout le monde qu’il était un joueur spécial sur le pré. Devenu très rapidement un cadre et le facteur X offensivement pour Roberto De Zerbi, l’ancien prodige de Manchester United est la menace offensive des Marseillais cette saison.

La suite après cette publicité

Auteur de 13 buts en 20 matches cette saison, l’ailier polyvalent est le meilleur buteur de Ligue 1 avec 12 banderilles en 18 matches. Une adaptation express qui laisse pourtant l’intéressé sur sa faim, comme il l’a confié ce dimanche à Téléfoot après avoir reçu le trophée de joueur du mois de décembre : «c’est incroyable de recevoir ce trophée. Je voudrais remercier tous les supporters de l’OM qui ont voté pour moi. J’espère en gagner beaucoup d’autres. Une note sur 10 de ma saison jusqu’ici ? 7 ou 8. Je peux faire beaucoup mieux. Je me suis relâché après mes trois gros premiers matches. J’espère pouvoir revenir et maintenir ce niveau. Je suis content, c’était une bonne première partie de saison. Mes coéquipiers et mon coach m’ont bien aidé. J’espère continuer à marquer des buts et faire gagner des matches à mon équipe. J’espère pouvoir battre mon record de 18 buts avec Manchester United, ce serait super.»

Mason Greenwood veut jouer longtemps à l’OM

Même s’il doit être encore plus consistant à travers ses performances après avoir rendu quelques pâles copies cette saison, Greenwood doit également s’adapter à un tout nouveau poste depuis quelques mois. En effet, alors qu’il avait entamé la saison au poste d’ailier, le natif de Bradford évolue dans un rôle de meneur de jeu depuis quelques semaines sous les ordres de Roberto De Zerbi. Malgré quelques matches ratés avec des performances insipides dans ce rôle, le numéro 10 olympien semble s’être acclimaté à cette nouvelle fonction. Ce dernier a d’ailleurs conté l’influence du coach italien dans cette adaptation : «Roberto De Zerbi me demande d’être plus concentré dans le match et d’être plus impliqué dans le jeu. Il pense que je peux être celui qui fait la différence. Je joue dans un rôle différent ici en étant plus axial alors que j’ai eu l’habitude de jouer sur les côtés depuis mes débuts. Je pense que je me suis bien adapté. Il m’a bien aidé.»

La suite après cette publicité

Relancé sur ses ambitions sur le long terme avec Marseille, Mason Greenwood n’a pas caché ses grands objectifs avec la formation olympienne. L’occasion ppur lui de revenir sur sa trajectoire et sur sa volonté de s’inscrire sur la durée du côté de la Canebière : «je me voyais jouer toute ma carrière en Angleterre. Quand j’ai eu l’opportunité de venir ici, je n’ai pas hésité longtemps. Il n’y avait pas beaucoup de promesses. Ils m’ont parlé de la ferveur des supporters et de leur projet. Ils veulent jouer la Ligue des Champions et se battre pour le titre dans les prochaines années, ça m’a beaucoup intéressé. J’espère que nous pourrons terminer le plus haut possible cette saison. Nous nous concentrons uniquement sur nous-mêmes et j’espère que l’on pourra prendre un maximum de points en route pour finir le plus haut possible. Comme je l’ai dit, on se concentre sur nous-mêmes et nous voulons gagner tous les matches. Si je me vois rester longtemps à Marseille ? Bien sûr, je veux gagner des trophées ici. Je veux jouer la Ligue des Champions avec ce club. C’est une grande ambition d’être ici.» Voilà qui devrait plaire aux supporters de l’OM.

Pour ce match, Parions Sport en Ligne vous offre 15€ sans dépôt et jusqu’à 85€ de bonus pour votre première inscription. Une victoire de l’OM face à Nice vous rapporte jusqu’à 230€.

La suite après cette publicité

Suivez le match Nice - OM sur DAZN.