L1 : en infériorité numérique toute la rencontre, Le Havre s’offre Toulouse au courage

La Ligue 1 se poursuivait ce dimanche avec une première affiche à 15h entre Le Havre et Toulouse. Les deux équipes espéraient faire une belle opération au classement, surtout les Havrais qui, en cas de succès, pouvaient s’éloigner un peu plus de la zone rouge. Mais tout commençait mal pour les coéquipiers de Sofiane Boufal qui étaient réduits à 10 après… deux minutes de jeu. Arouna Sangante était expulsé après un vilain tacle sur la cheville d’Emerson. Une expulsion qui devait condamner Le Havre dans cette rencontre tant elle était précoce. Mais les Havrais, fidèles à leur principe de jeu, ont continué d’attaquer et ont même ouvert le score dans le match. Le buteur Issa Soumaré trouvait le chemin des filets, profitant d’une erreur de Nicolaisen (43e, 1-0). Le plus dur était fait pour le Havre, du moins c’est ce qu’on croyait.

La suite après cette publicité

Dans la foulée, juste avant la pause, le TFC, globalement très décevant, finissait par égaliser grâce à Djibril Sidibé. Il reprenait timidement un ballon dans la surface après un cafouillage sur corner (45e+3, 1-1). Alors, on s’attendait à ce que le match bascule en seconde période avec des Havrais épuisés de jouer à dix pendant 90 minutes. Mais cela n’a pas été le cas. Et grâce à un grand Sofiane Boufal, qui n’est d’ailleurs pas passé loin du but de l’année, le Havre a continué de faire mal. Le Marocain se montrait décisif en offrant le but du doublé à Soumaré (53e, 2-1). Vaillante, la formation de Didier Digard résistait aux assauts toulousains jusqu’à la fin du match pour obtenir trois points précieux. Le Havre fait une très grosse opération comptable avec une 13e place au classement dans un match impressionnant de courage et prend provisoirement 12 points d’avance sur le barragiste, l’AJ Auxerre. Toulouse est 9e.