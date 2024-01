Real Madrid : Jamie Carragher dézingue complètement Vinicius Junior

Jamie Carragher et Gary Neville sont habitués aux frasques sur certains joueurs et entraîneurs de Premier League sur Sky Sport. Concernant le onze des meilleurs de l’année pour EA Sports, le débat a fait rage entre les deux consultants sur l’intégration de Vinicius Jr. Pour Jamie Carragher c’est à Lionel Messi de prendre la dernière place des postes offensifs : « Il est le vainqueur du Ballon d’Or , il est le meilleur. Il a gagné la Coupe du Monde avec l’Argentine, il a marqué des buts incroyables…». Ce qui n’était pas du goût de Gary Neville, pour l’ancienne légende de Manchester United cette place doit revenir au Brésilien du Real et non pas à Messi : « Nous choisissons l’équipe de 2023, pas de 2022. Cette année, il a été éliminé avec le PSG en Ligue des champions, puis il a joué à Miami. Mon pari est Vinicius. Il a été sensationnel avec le Real Madrid. Nous aimons tous Messi, mais nous ne pouvons pas le choisir pour ce qu’il a fait en 2023 ». Un débat jusqu’ici tranquille, avant la réponse cinglante de Jamie Carragher.

La légende de Liverpool a répondu avec virulence à Gary Neuville : « Vinicius ? Ce qu’il a fait, c’est au Real Madrid, en jouant dans une ligue de plaisanteries. Qu’est-ce que le Real Madrid a gagné ? Ils n’ont même pas gagné la Liga ! ». Un tacle appuyé sur la Liga et le Real Madrid. À la fin, les deux joueurs se sont tout de même accordés à positionner Vinicius Jr dans le onze des meilleurs de l’année d’EA Sports.