Manchester United : Jamie Carragher et Gary Neville s'embrouillent sur le cas Cristiano Ronaldo

Suite à l’annonce d’un potentiel départ de Cristiano Ronaldo (37 ans) de Manchester United, deux anciennes gloires de Premier League se sont exprimées sur la demande du joueur portugais de quitter le club mancunien. Gary Neville et Jamie Carragher se sont, en effet, taquinés sur Twitter et c’est l’ancien joueur de Liverpool qui a lancé les hostilités.

«Ronaldo a fait exactement ce que je pensais qu'il ferait, marquer des buts mais rendre l'équipe moins performante. La demande de transfert tue également l'idée qu'il a refusé Man City à cause de son amour pour Man United», a-t-il souligné. Ça n’a pas plu à l’un des frères Neville qui s’est empressé de répondre à son collègue de la télévision britannique. «Je comprends, vous êtes imbus de vous-mêmes mais il peut refuser City pour United parce qu'il les aime davantage et veut toujours partir cet été. Il est parti avant mais aimait toujours le club. Profite bien de samedi soir et de ta courte période de succès», a-t-il alors lancé avec une pointe d’humour. Oui, le cas CR7 n’a pas fini de faire parler jusqu’à ce qu’il trouve un club.

I get it , you’re full of yourselves but he can turn down City for United because he likes them more and still want to leave this summer. He left before but still loved the club . Enjoy Saturday night and your short period of success 👍 https://t.co/tafmauPCXq