PSG : Daniel Riolo réagit au cas Mbappé et fracasse encore Luis Enrique

Présent dans l’After Foot, dimanche soir, après la victoire (2-0) du PSG sur la pelouse de l’OM, Daniel Riolo est revenu sur la sortie prématurée de Kylian Mbappé, remplacé dès la 64e minute de jeu par Luis Enrique. Un choix compris par le journaliste. «Il (Mbappé) n’était pas en train de faire un match de dingue. Que ce soit lui ou Dembélé, je pense que Paris pouvait garder un peu de profondeur mais ils n’en ont pas gardé. Mais je comprends le choix, j’imagine qu’il (Luis Enrique) voulait avoir plus de contrôle au milieu et densifier toute cette zone pour garder le ballon. Je comprends le choix mais j’aurais gardé Mbappé encore un peu parce que je sentais qu’à ce moment-là, il était en train d’être un peu mieux. C’était une période où le PSG était pas mal et derrière sa sortie, ça a été la période où le PSG a le plus souffert parce qu’il a fallu se réorganiser. Mais je comprends», a ainsi assuré Riolo sur RMC Sport.

Malgré tout, ce dernier n’a pas pu s’empêcher d’en remettre une couche sur le technicien espagnol des Rouge et Bleu. Avec des mots très forts. «On a le droit de discuter d’un entraîneur ? J’ai l’impression que depuis qu’il y a Luis Enrique, on n’a plus le droit. Depuis qu’il vous a mangé le cerveau, on n‘a plus le droit d’en parler. Ses choix sont les bons ? De faire jouer Vitinha en 8 ? De faire jouer Mbappé où il faut ? Ma première critique, c’est sa com, foutage de gueule. Deux : ses choix. C’est de tourner en rond pour avoir une meilleure équipe que celle que je décris depuis six mois. On a le droit de ne pas se moquer des gens. Quand il (Luis Enrique) dit : ‘il faut qu’on apprenne à jouer sans lui’, puis qu’avant-hier, il dit: ‘ah non, ce n’est pas sûr qu’il parte’… Mais je croyais que t’étais en train de préparer son départ ? Il se fout de ta gueule. Je ne supporte pas quand il arrive et qu’il dit que le Barça c’est son club de cœur et qu’il y a quatre ou cinq joueurs qui pourraient jouer au PSG, tu n’as pas besoin d’entendre ça. S’il avait dit ça à l’OM, ça retournait le stade, c’est une honte. Sa carrière ne montre pas que c’est un génie». Ambiance…