L’UEFA dément la possible présence d’un club saoudien en C1

Acteur majeur du mercato estival, l’Arabie saoudite a enflammé l’Europe tout entière en attirant une multitude de joueurs connus et reconnus du vieux continent à l’image de Karim Benzema, N’Golo Kanté, Sadio Mané ou plus récemment Neymar qui est devenu le joueur le plus cher de l’histoire en termes de transferts cumulés. Les Saoudiens, qui souhaitent poursuivre leur opération séduction, projetteraient d’intégrer la Ligue des champions, d’après le Corriere dello Sport.

Cette information n’a pas été prise à la légère par l’UEFA. En effet, l’instance dirigeante du football européen a répliqué en balayant d’un revers de main cette rumeur. Certains cadres auraient déclaré « qu’il n’y avait aucune discussion en ce sens » dans la mesure où l’intégration d’une équipe saoudienne pourrait compromettre les relations avec la confédération asiatique (AFC), responsable de la Saudi Pro League. Cette extension de la C1 au vainqueur de la Saudi Pro League sous la forme d’une wild card n’est pas non plus du goût du président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, qui avait émis des critiques à l’égard de la stratégie saoudienne de recruter des joueurs âgés évoluant en Europe dans les colonnes du média NOS en juin dernier.