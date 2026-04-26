OM - Nice : les notes du match

Alors que les rivaux que sont l’Olympique Lyonnais (3e), le Lille OSC (4e) et le Stade Rennais (5e) ont tous gagné ce week-end respectivement contre Auxerre (3-2), le Paris FC (1-0) et le FC Nantes (2-1), l’Olympique de Marseille avait la pression ce dimanche soir au moment de recevoir Nice. Les Phocéens d’Habib Beye qui étaient relégués à cinq points des places qualificatives en Ligue des Champions se devaient de relever la tête lors de ce match. De leur côté les Aiglons pouvaient faire une bonne opération en vue du maintien en creusant l’écart avec Auxerre actuel barragiste. Habib Beye misait sur un étonnant 3-5-2 assez défensif avec le seul Quinten Timber pour épauler Pierre-Emerick Aubameyang devant. De son côté, Nice optait pour un 3-5-2 assez proche de celui qui s’est qualifié en finale de la Coupe de France ce mercredi contre Strasbourg (2-0). Seuls Yehvann Diouf et Mohamed-Ali Cho entraient dans cette équipe.

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Critiqués par leurs supporters avant la rencontre, les joueurs de l’Olympique de Marseille voulaient démarrer tambours battants et mettaient le rythme. Ainsi, Timothy Weah centrait de la droite vers le second poteau où la tête d’Arthur Vermeeren obligeait Yehvann Diouf à intervenir (5e). Actif, le piston américain centrait ensuite pour Pierre-Emile Höjbjerg plein axe, mais sa tentative était contrée par Hicham Boudaoui (8e). Marseille poussait et sur coup franc, Emerson Palmieri centrait de la gauche vers le second poteau. La tête de Leonardo Balerdi était claquée par Yehvann Diouf en corner (27e). Juste après, Pierre-Emile Höjbjerg combinait avec Arthur Vermeeren et Quinten Timber sur la gauche de la surface. Le Danois pouvait frapper, mais faisait le mauvais choix avec une talonnade pour trouver un coéquipier (35e). À la pause, Marseille menait aux points, mais pas au tableau d’affichage.

Nice accroche l’OM

Alors que le score était encore de parité, le match s’emballait au retour des vestiaires. La première banderille venait de Pierre-Emerick Aubameyang (48e) puis Tochukwu Nnadi voyait son tir sur la droite de la surface être contré en corner (52e). Dominé et loin d’être actif offensivement, Nice allait enfin réagir. D’une frappe croisée, Elye Wahi poussait Geronimo Rulli à la parade (56e). Juste après, Sofiane Diop glissait une sublime passe vers la droite de la surface. Totalement seul, Mohamed-Ali Cho était repris par l’excellente sortie de Geronimo Rulli (57e). Finalement, le match allait tourner. Lancé sur la droite, Tochukwu Nnadi centrait vers le point de penalty où Pierre-Emile Höjbjerg allait conclure de la tête (1-0, 66e).

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Juste après, Nice pensait égaliser, mais Geronimo Rulli s’interposait devant la volée à bout portant d’Elye Wahi, ce dernier étant de toute manière hors-jeu (69e). L’Argentin se manquait dans la foulée sur un contrôle trop long et Melvin Bard centrait devant le but. Au second poteau, Kaïl Boudache voyait sa tête passer à droite du but vide (70e). Alors qu’on pensait que Nice avait laissé passer sa chance, Tadjidine Mmadi commettait une faute évitable dans sa surface sur Jonathan Clauss (86e). Elye Wahi se chargeait de transformer la sentence d’une magnifique Panenka pour égaliser (1-1, 88e). Avec ce match nul 1-1, l’Olympique de Marseille reste sixième et compte 4 points de retard sur l’Olympique Lyonnais (3e) et Lille (4e) ainsi que trois unités de moins que Rennes (5e). Nice dispose désormais de 5 points d’avance sur le barragiste Auxerre à 3 journées de la fin.

L’Homme du match

- Nnadi (6,5) : pour sa première titularisation sous le maillot olympien, la recrue hivernale s’est montrée. Positionné aux côtés d’Hojbjerg derrière la défense à cinq, le Nigérian s’est beaucoup projeté pour trouver ses partenaires et créer du danger. Il a récupéré quatre ballons et gagné deux duels, avant de s’offrir une occasion franche (50e). Et il a été décisif en délivrant un superbe centre pour le but de Hojbjerg. Longtemps placardisé, Nnadi aura montré qu’il a toutes les qualités pour intégrer la rotation phocéenne, malgré le résultat.

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Olympique de Marseille

- Rulli (4) : il a d’abord été décisif sur les deux seules occasions marseillaises et sur la reprise de Wahi, finalement signalé hors-jeu (68e). Mais il a ensuite été proche d’offrir un but gag aux Azuréens en manquant complètement une sortie, reprise par Bard (70e). Mais il se fait finalement avoir par Wahi sur le penalty, via une très belle panenka.

- Pavard (5) : l’international français a plutôt tenu son rang sur l’axe droit de la défense à cinq marseillaise. Il n’a pas eu grand-chose à faire pour se montrer, mais a été présent dans la récupération, avec cinq ballons grattés. On aurait aimé le voir davantage dédoubler avec Wahi pour ouvrir des espaces et créer plus de danger.

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- Balerdi (5,5) : l’Argentin aura beaucoup fait parler de lui ce dimanche soir. D’abord auteur d’une belle tête déviée par Diouf (27e), il aura beaucoup aimanté le ballon sur les coups de pieds arrêtés, avec une nouvelle tête passée proche du but (51e). Défensivement, il n’a pas eu besoin de se surpasser, mais il a tout tenté pour faire sortir de son match son ex-coéquipier Wahi, qui a finalement répondu en égalisant.

- Medina (5) : à l’instar de la défense phocéenne, il n’a pas eu grand-chose à faire avant le penalty niçois. On l’a d’ailleurs vu tenté de relancer proprement pour construire le jeu, avec quatre centres tentés et quatre ballons récupérés dans le secteur d’Emerson. Lui aussi a participé au chambrage envers Wahi, sans dangerosité.

- Weah (5) : dans la configuration marseillaise du soir, l’Américain a pu grandement se projeter sur son côté et a tenté beaucoup de centres, dont un premier très réussi vers Vermeeren (4e). Il a ensuite délivré un deuxième ballon pour Aubameyang, qui a loupé sa tête (48e), pour un total de quatre centres tentés et un bel impact offensif.

- Nnadi (6,5) : voir ci-dessus.

- Hojbjerg (6) : le capitaine phocéen a livré une prestation solide et sérieuse dans la récupération et dans les duels notamment. Mais on aurait aimé le voir davantage se projeter et distribuer le ballon vers l’avant pour casser les lignes niçoises, car la conservation de balle marseillaise aura été trop stérile tout au long du match. Mais c’est lui qui a délivré l’OL, en inscrivant une belle tête.

- Vermeeren (5,5) : également de retour dans le onze de départ, le Belge a fait preuve de beaucoup d’activité. Il a bien participé au contrôle du milieu de terrain, aux côtés de Hojbjerg et Nnadi. Sans être décisif, malgré une grosse occasion d’entrée (4e) et plusieurs interventions, à l’instar de cette belle récupération (55e), il aura tiré son épingle du jeu dans un match où l’OM n’aura pas réussi à percer le bloc niçois. Remplacé par Greenwood (63e).

- Emerson (4) : dans une position de piston, le latéral phocéen a eu moins d’impact que Weah de l’autre côté. Ses centres n’ont pas été assez tranchants et il n’a pas suffisamment combiné avec ses partenaires offensifs. Défensivement, il a pris un carton jaune rapidement et a parfois été en retard sur les retours défensifs. Remplacé par Mmadi (63e), auteur du penalty après un contact appuyé sur Clauss (85e).

- Timber (4,5) : positionné dans un rôle de numéro 10, le Néerlandais a tenté de jouer avec Vermeeren et Hojbjerg pour aller percer l’entre-jeu niçois, sans parvenir à faire la différence. Le système marseillais du soir ne l’a pas forcément aidé à percer des lignes et progresser, puisque seul Aubameyang était devant lui pour combiner. Remplacé par Abdelli (81e).

- Aubameyang (3) : voilà un match frustrant pour l’attaquant gabonais, seul buteur aligné par Habib Beye ce dimanche soir. Il n’a tiré que deux fois et n’a eu qu’une seule occasion franche de la tête et a manqué le cadre (47e), avant de décrocher pour récupérer un ballon et être à l’origine d’une belle occasion de Nnadi (50e).

OGC Nice

- Diouf (6,5) : le portier sénégalais a failli se faire surprendre par Vermeeren dès les premiers coups d’accélérateur adverses (5e). Vigilant, il s’est ensuite illustré par une belle parade près de son poteau. Même scénario face à Balerdi, dont la tête au second poteau a été bien repoussée (27e). Solide durant une bonne partie de la rencontre, il a toutefois fini par céder sur une tête plongeante de Höjbjerg, sur laquelle il ne pouvait rien (66e). Assez serein jusqu’à la fin de la soirée, le rempart a tout de même dû s’interposer sur un boulet de canon de Greenwood (90+2).

- Bard (5,5) : rapidement mis à contribution face à Weah (4e, 13e), le latéral a compris qu’il faudrait rester concentré tout au long de la rencontre. Sérieux défensivement, il a globalement bien contenu l’Américain durant le premier acte. Plus discret offensivement, faute de soutien, l’ancien Lyonnais a néanmoins laissé des espaces dans son couloir après la pause, ce qui a fini par coûter cher aux siens (66e). Il a gratté un bon ballon dans les pieds de Rulli, avant d’être remplacé en fin de match par Ali Abdi (81e).

- Mendy (5,5) : aligné dans une défense à trois, le défenseur n’a pas dégagé une grande sérénité en début de match. Souvent en recul et parfois hésitant, il n’a pas hésité à stopper irrégulièrement Timber (15e). Plus solide par la suite, il a contribué à maintenir son équipe en vie jusqu’à la pause. Celui-ci n’est cependant pas impliqué sur le but encaissé après l’heure de jeu. Et jusqu’à la fin de la rencontre, il n’a pas voulu céder.

- Bah (5,5) : très sollicité dès l’entame, le numéro 28 a longtemps repoussé les assauts marseillais, notamment dans le domaine aérien. Combatif et appliqué, il a su protéger sa surface avec efficacité avant la pause. Il s’est également distingué au retour des vestiaires avec un tacle décisif sur une contre-attaque adverse (49e).

- Oppong (6) : positionné dans l’axe gauche, le défenseur s’est appuyé sur son mètre quatre-vingt-cinq pour repousser de nombreuses offensives. Présent à la couverture, il a longtemps contenu les vagues adverses, malgré une pression constante. Mis à rude épreuve par les appels d’Aubameyang, il a dû s’employer avec détermination sans relâche et sans signaux de faiblesses (60e).

- Clauss (5) : très actif dans son couloir droit, il a multiplié les courses pour contenir les offensives adverses. S’il a su relancer proprement à plusieurs reprises, il a manqué de fraîcheur dans ses projections offensives. Il est néanmoins fautif sur l’ouverture du score, en ne disputant pas suffisamment le duel avec Höjbjerg (66e). Mais il offre le penalty à l’OGC Nice en se faisant faucher par Mmadi.

- Boudaoui (4,5) : combatif dans l’entrejeu, l’Algérien a tenté de rivaliser dans l’impact face à un milieu marseillais dominateur et courageux. En difficulté durant le premier acte, il a apporté un peu plus de dynamisme après la pause, notamment dans la relance et les transitions. Des signaux positifs de courte durée, puisqu’il a rapidement baissé en intensité. En fin de match, il aurait pu apporter en phase offensive, mais les espoirs étaient trop élevés.

- Abdul Samed (3,5) : peu en vue, le Ghanéen a souffert face au pressing adverse et au manque de solutions. Souvent encerclé, il a eu du mal à exister dans le jeu. Malgré quelques efforts pour accélérer le rythme, il n’a pas réussi à faire la différence. L’ancien Lensois a toutefois maintenu un pressing constant jusqu’à sa sortie. Remplacé par Kevin Carlos (81e).

- Sanson (4) : positionné au cœur du jeu, l’ancien Marseillais a vécu une rencontre compliquée. Chargé d’orienter le jeu vers l’avant, il a manqué de solutions et s’est habituellement retrouvé contraint de défendre bas. Il est tout de même à l’origine de la première tentative niçoise, sans réussite (45+2). Remplacé par Sofiane Diop (46e), qui a apporté de la vivacité et de la technique entre les lignes, avec des déplacements intéressants à la récupération. C’est le changement qui aurait pu faire basculer la rencontre, tant celui-ci a apporté dans l’effectif de Claude Puel.

- Cho (3,5) : associé à Wahi en attaque, l’attaquant a connu une entame difficile, avec peu d’impact et un manque de justesse dans ses choix. Progressivement plus actif, il a tenté de prendre la profondeur, sans parvenir à se montrer réellement dangereux. Il a notamment manqué une belle opportunité face à Rulli (57e). Remplacé par Kaïl Boudache (67e), qui lui aussi a manqué une occasion franche de la tête (70e).

- Wahi (5,5) : après son doublé la semaine passée, l’attaquant n’a pas réussi à enchaîner pendant l’entame. Rapidement impliqué dans un duel rugueux avec Balerdi (10e), il s’est davantage concentré sur son adversaire que sur le jeu. Peu influent avant la pause, il a même écopé d’un avertissement (45e). Plus entreprenant en seconde période, il a vu sa tentative repoussée par Rulli, assez malchanceux (56e). En fin de compte, avec une panenka osée sur penalty, celui-ci a réussi à égaliser (88e). Plutôt nonchalant lors de sa sortie, il a été remplacé par Charles Vanhoutte (90e).