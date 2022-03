Guerre en Ukraine : violemment insulté par Mykolenko, Dzyuba répond

«Tu es silencieux, salope, avec tes coéquipiers de merde. Des civils pacifiques sont tués en Ukraine. Vous serez enfermés dans votre donjon pour le reste de votre vie et celle de vos enfants. Et j’en serais ravi» avait lâché avec véhémence Vitaliy Mykolenko à l'encontre de l'attaquant du Zenit Artem Dzyuba. Le latéral gauche d'Everton reprochait à l'un des joueurs les plus connus de Russie (55 capes, 30 buts) de ne pas avoir pris position par rapport à la guerre en Ukraine. Resté jusque-là dans le silence, Artem Dzyuba a tenu à répondre sur son compte instagram : «jusqu'à récemment, je ne voulais pas parler des événements en Ukraine. Je n'ai pas voulu, non pas parce que j'ai peur, mais parce que je ne suis pas expert en politique, je ne m'y suis jamais mis et je n'en avais pas l'intention (contrairement à un grand nombre de politologues et de virologues qui sont apparus récemment sur Internet). Mais comme tout le monde, j'ai ma propre opinion. Puisque je suis attiré par ce sujet de toutes parts, je vais l'exprimer. Je suis contre toute guerre. La guerre fait peur. Mais je suis aussi contre l'agression et la haine humaines, qui acquièrent chaque jour des proportions transcendantes. Je suis contre la discrimination fondée sur la nationalité. Je n'ai pas honte d'être russe. Je suis fier d'être russe. Et je ne comprends pas pourquoi les athlètes devraient souffrir maintenant.»

«Condamnant la guerre, l'attaquant du Zenit a fait part de son ressenti et déplore une haine grandissante envers les Russes : encore une fois, la guerre fait peur. Dans des situations stressantes, les gens montrent leur essence, parfois négative. Combien de colère, de saleté et de bile se sont maintenant déversées sur tous les Russes, quelles que soient leur position et leur profession. Ces milliers de personnes qui écrivent des insultes et des menaces : faites la queue ! Il est doublement étrange d'entendre tout cela de la part de personnes à qui la Russie a beaucoup, beaucoup donné dans leur vie. Tout cela ne fait que créer plus de négativité. La guerre finira, mais les relations humaines resteront. Et il sera impossible de revenir en arrière. Rappelez-vous ceci» a-t-il poursuivi. Le quart de finaliste de la Coupe du monde 2018 a ensuite adressé un petit tacle à Vitaliy Mykolenko : «à certains collègues du milieu qui sont assis sur leur cul dans des manoirs en Angleterre et disent des vilaines choses : cela ne peut pas nous vexer, on comprend tout ! Paix et bonté à tous !»