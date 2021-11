Ligue des Champions : Manchester United s'en remet encore à Cristiano Ronaldo, le Bayern Munich glace le Dynamo Kiev

La cinquième journée de Ligue des Champions débutait ce mardi soir. Avant le match décisif pour les huitièmes de finale entre le LOSC et Salzbourg, à suivre en direct commenté sur notre site, Manchester United devait s'imposer à Villarreal pour conserver sa première place du groupe. Pour son premier match depuis le départ d'Ole Gunnar Solskjaer, Michael Carrick optait pour un 4-2-3-1 avec notamment la titularisation de Van de Beek et de Martial. Mais les Red Devils ont eu beaucoup de mal à exister en première période. Rapidement, Gomez obligeait De Gea à se déployer (5e), avant que Pino ne manque de peu le cadre (11e).

En difficulté défensivement à l'Estadio de la Cerámica, la formation de Michael Carrick devait s'en remettre à De Gea (27e) pour ne pas être menée avant la pause. Mais après la pause, rien n'a changé et Manchester United continuait à subir les offensives du Sous-marin jaune. Encore en héros, le portier mancunien détournait un nouveau tir de Trigueros (59e), avant que Danjuma ne manque le cadre (63e). Et sur l'une de ses seules opportunités de la rencontre, Sancho manquait son duel devant Rulli (71e). Mais finalement, et comme d'habitude cette saison en C1, Man Utd s'en est remis à son sauveur. Après une terrible erreur de relance de Rulli, Ronaldo, en première intention, lobait l'ancien gardien de Montpellier pour permettre aux Red Devils de marquer un but inespéré (1-0, 78e).

Libérés après l'ouverture du score de Ronaldo, les Mancuniens pouvaient sceller le score en fin de rencontre grâce à une sublime frappe de Sancho, qui inscrit son premier but avec son nouveau club (2-0, 90e). Avec ce succès in extremis, le club anglais gagne trois points d'avance sur son rival du soir et est assuré d'être qualifié avant de recevoir les Young Boys lors de l'ultime journée. En revanche, Villarreal devra se battre pour la qualification chez l'Atalanta.

Robert Lewandowski en pleine confiance

Dans l'autre rencontre de ce début de soirée, le Bayern Munich se déplaçait tranquillement sur la pelouse enneigée du Dynamo Kiev. Déjà qualifié et assuré de terminer à la première place, Julian Nagelsmann alignait notamment Tolisso dans l'entrejeu, avec Hernandez et Pavard en défense. Face à des Ukrainiens désireux d'inquiéter leur adversaire, le Bayern parvenait tout de même à ouvrir le score grâce à Lewandowski... d'un geste mémorable. Le Polonais se retrouvait seul dans la surface après une erreur de Zabarnyi et pouvait tromper Bushchan d'une superbe bicyclette (1-0, 14e). Malgré un Tsygankov dangereux, qui a failli pousser Neuer à faire une énorme bourde de relance (34e), le FCB doublait la mise grâce à une frappe puissante de Coman, sur la droite du but (2-0, 42e).

En fin de rencontre, Garmash réduisait le score à bout portant et permettait à Kiev d'inscrire son premier but de la saison en Ligue des Champions. Sans forcer en fin de match, le Bayern Munich s'imposait pour son quatrième succès en quatre rencontres européennes. Avant de recevoir le FC Barcelone, le FCB est plus que tranquille et attend les 8e de finale. En revanche, c'est terminé pour le Dynamo Kiev, qui affrontera Benfica, mais peut encore avoir un espoir d'arracher une troisième place qualificative en Ligue Europa, en cas de défaite des Portugais, à Barcelone ce mardi soir (21h).

Le classement des groupes de Ligue des Champions