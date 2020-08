BVB : la nouvelle révélation de Thomas Meunier sur son départ du PSG

Thomas Meunier (28 ans) est un petit coquin. Souvent annoncé partant au Borussia Dortmund ou en Angleterre, le latéral belge avait déclaré le 1er avril dernier : « tout ce qui circule sur moi sur les réseaux sociaux par rapport à Dortmund, je ne comprends pas : j'ai vu autant d'articles me liant à Tottenham ou à l'Inter... Je ne comprends pas cet engouement ! Mon objectif principal c'est toujours de rester à Paris, mais pour l'instant c'est assez calme. » Puis le 6 mai, il affirmait : « mon ambition est de rester au PSG la saison prochaine. Le club le sait. Ça se discute. »

Le 25 juin dernier, le Diable rouge quittait officiellement le Paris Saint-Germain pour signer au BVB. Mais aujourd’hui, le joueur faisait face aux médias. A cette occasion, il a fait une petite révélation qui vient contredire les propos qu’il avait tenus avant son départ. « J’avais déjà signé avant le match (le 1/8e de finale aller de Ligue des Champions entre le PSG et le BVB le 18 février dernier, ndlr). J'avais la chair de poule pendant tout le match. C'était la première fois pour moi que je jouais dans un tel stade et dans une telle ambiance. Ici à Dortmund il y a beaucoup plus de spectateurs, tout le monde était debout. Je me disais : « Wow, je serai ici l'année prochaine » », a-t-il indiqué, dans des propos relayés par Sport1. Une nouvelle sortie médiatique qui va faire réagir les supporters parisiens.