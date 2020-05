Liverpool : la réussite des Reds racontée par James Milner

Liverpool marche sur la Premier League. En tête de son championnat avec 25 points d'avance sur Manchester City, les Reds réalisent une saison historique (82 points pris sur 87 possibles). Pour Sky Sports, James Milner (34 ans) est revenu sur la grande saison de son équipe et a révélé ce qui en fait sa force. Si des joueurs comme Mohamed Salah, Sadio Mané ou encore Virgil van Dijk sont souvent cités comme les tauliers de l'effectif, Milner a primé pour la force du groupe.

« Le vestiaire que nous avons à Liverpool est très fort. Le manager (Jürgen Klopp) a toujours établi un excellent esprit d'équipe, des règles et une manière de faire. Tout le monde fait partie du groupe, même les plus jeunes, et c'est la chose la plus importante. Tous les joueurs ont en eux une partie de l'équipe et du club », a révélé le milieu de terrain des Reds. Liverpool n'a pas été sacré champion d'Angleterre depuis trente ans et n'a besoin que de deux victoires pour mettre fin à sa disette. Le coronavirus est passé par là, il faudra désormais attendre la reprise du football, dont la date n'est toujours pas connue.