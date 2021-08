Norwich City enrôle Ozan Kabak

Les Canaries viennent d'annoncer ce lundi soir la signature du défenseur Ozan Kabak (21 ans), en provenance de Schalke 04. Prêté la saison dernière à Liverpool, l'international turc a de nouveau été prêté en Premier League, mais le promu Norwich City dispose d'une option d'achat pour l'enrôler définitivement. Il portera le numéro 15.

«J'ai joué en Premier League l'année dernière et j'ai vraiment apprécié. Donc, je veux rejouer et c'est pourquoi je suis venu ici. Je veux jouer en Premier League et donner quelque chose à l'équipe. J'ai parlé avec l'entraîneur-chef et je suis vraiment impressionné par son projet et ce qu'il m'a expliqué. Je crois en lui et en son projet», a expliqué le joueur de 21 ans sur le site officiel du club anglais.