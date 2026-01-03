Menu Rechercher
Commenter
Serie A

Atlético : Giacomo Raspadori en passe de rejoindre un géant italien

Par Tom Courel
1 min.
Giacomo Raspadori @Maxppp

C’est un grand coup tenté par l’AS Rome en ce début d’année. Quatrième au classement en Serie A, le club italien veut se refaire une santé pour accélérer dans cette deuxième partie de saison. D’après les informations de La Gazzetta Dello Sport, Giacomo Raspadori pourrait ainsi renforcer l’attaque romaine pour venir embêter le trio de tête (Inter Milan, AC Milan, Naples). Freiné à l’Atlético de Madrid, Raspadori pourrait donc rebondir en Italie, après être passé par Sassuolo et Naples.

La suite après cette publicité

Selon la presse italienne, l’opération pourrait se conclure sous la forme d’un prêt payant de 2 millions d’euros avec droit de rachat, qui pourrait devenir une obligation à certaines conditions. L’option d’achat pourrait, elle, atteindre 19 millions d’euros. De son côté, le joueur a donné son feu vert au transfert.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Liga
Atlético
Rome
Naples
Giacomo Raspadori

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Liga Liga
Atlético Logo Atlético Madrid
Rome Logo AS Rome
Naples Logo SSC Naples
Giacomo Raspadori Giacomo Raspadori
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier