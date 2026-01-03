Atlético : Giacomo Raspadori en passe de rejoindre un géant italien

C’est un grand coup tenté par l’AS Rome en ce début d’année. Quatrième au classement en Serie A, le club italien veut se refaire une santé pour accélérer dans cette deuxième partie de saison. D’après les informations de La Gazzetta Dello Sport, Giacomo Raspadori pourrait ainsi renforcer l’attaque romaine pour venir embêter le trio de tête (Inter Milan, AC Milan, Naples). Freiné à l’Atlético de Madrid, Raspadori pourrait donc rebondir en Italie, après être passé par Sassuolo et Naples.

Selon la presse italienne, l’opération pourrait se conclure sous la forme d’un prêt payant de 2 millions d’euros avec droit de rachat, qui pourrait devenir une obligation à certaines conditions. L’option d’achat pourrait, elle, atteindre 19 millions d’euros. De son côté, le joueur a donné son feu vert au transfert.