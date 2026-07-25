L’OM pousse déjà contre Nice

8e : Sur la gauche, Paixão - finalement titulaire - percute, mais son centre ne trouve pas preneur.

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7e : A noter que la pluie commence à faire son apparition, ce qui devrait logiquement influer sur les conditions de jeu.

5e : Pour le moment, hormis le départ canon de Nice sur le coup d’envoi, c’est l’OM qui semble entrer dans son match amical avec le plus d’envie.

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4e : L’OM conseve le ballon et tente de faire la différence. Faute sur Bezahaf sur le côté droit.

3e : Ballon donné en retrait mais le tir d’un joueur de l’OM est renvoyé de la tête par la défense niçoise.

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2e : Coup franc pour l’OM sur le côté droit de la surface après un dribble de Mmadi.

1ere : Au bord de la touche, Bruno Genesio demande à ses joueurs de rester compacts.

1ere : Déjà une occasion pour les Aiglons qui se ruent vers l’avant. Le centre de Clauss est repris par Jansson au second poteau mais le ballon file au-dessus du but.

18h | C’est parti pour OM - Nice

Hommage à Eric Roy

Une minute de silence est respectée en la mémoire d’Eric Roy, l’ancien entraîneur de Brest, qui a joué à Marseillle et dirigé l’OGC Nice. Il est décédé le 17 juin dernier d’un cancer du pancréas.

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Un match amical disputé dans un contexte particulier

Cette rencontre amicale entre les deux clubs est étonnante dans la mesure où l’OGC Nice vient d’assigner le club phocéen et son nouveau directeur sportif, Grégory Lorenzi (qui aurait signé un CDI avec le Gym avant de s’engager à Marseille), aux Prud’hommes.

La suite du programme de Nice

Après l’OM, Nice affrontera Cagliari (le 8 août en Sardaigne) et la Juventus Turin (le 31 juillet au Juventus Training Center).

La suite du programme de l’OM

Après Nice, Marseille jouera contre Nîmes (jeudi au centre d’entraînement Robert-Louis-Dreyfus), l’Athletic Bilbao (le 9 août au CEPAC Vélodrome) et l’Atlético de Madrid (le vendredi 14 août au CEPAC Vélodrome).

17h27 | La composition officielle de l’OGC Nice

Teddy Boulhendi est présent dans les cages, avec une défense à trois devant lui formée par Brad-Hamilton Mantsounga, Youssouf Ndayishimiye et Xavier Mandza. Plus haut, quatre joueurs sont là, à savoir Jonathan Clauss, Tom Louchet, Laurent Abergel et Djibril Coulibaly. Devant, Sofiane Diop, Zoumana Diallo et Isak Jansson ont la mission d’animer l’attaque.

La compo face à Marseille. En direct sur @ligue1plus dès 18h. 📺#omogcn — OGC Nice (@ogcnice) July 25, 2026

17h25 | La composition officielle de l’OM

Dans les buts, on retrouve Jeffrey de Lange, qui a devant lui une défense à quatre formée par Kelyann Bezahaf, CJ Egan-Riley, Hilan Hamzaoui et Emerson. Au milieu, place au double pivot formé par Pierre-Emile Højbjerg et Angel Gomes. Un cran plus haut, Faris Moumbagna, Amine Harit et Tadjidine Mmadi sont alignés en soutien de l’attaquant de pointe, Neal Maupay.

Le 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 𝗺𝗮𝗿𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗹𝗮𝗶𝘀 pour le 2ème rendez-vous de ce #SummerTour face à l’OGC Nice #OMOGCN pic.twitter.com/RZptFKQaNR — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 25, 2026

16h | Bienvenue au centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus!

Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Foot Mercato pour suivre en direct commenté le match amical entre l’Olympique de Marseille et l’OGC Nice. Le coup d’envoi est prévu à 18h pour ce match amical de pré-saison qui se déroulera à huis clos.