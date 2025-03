Jérôme Rothen s’en prend à Adrien Rabiot

Alors que la trêve internationale de mars est sur le point de se finir, les championnats vont reprendre à la fin de cette semaine. En Ligue 1, on est resté sur un Classique remporté par le Paris Saint-Germain contre l’Olympique de Marseille (3-1). Une rencontre au Parc des Princes marquée par des chants insultants envers le joueur formé au PSG et envers sa mère et agente Véronique Rabiot. Les jours suivants, le clan Rabiot a dégoupillé envers les supporters et le club parisien.

Dans son émission Rothen s’enflamme, l’ancien joueur Jérôme Rothen est revenu sur cette affaire. Pour lui, Adrien Rabiot n’est pas qu’une victime dans cette histoire et il lui reproche d’avoir porté le brassard de capitaine de l’Olympique de Marseille : «une blessure au mollet, c’est aussi lié à des soucis extra-sportifs, ce n’est pas anodin. Accepter le brassard au parc, c’était une forme de provocation. Il a accepté ce climat hostile en étant aussi dans la provocation !» Nul doute que le clan Rabiot ne va pas apprécier la sortie de l’ancien international tricolore.