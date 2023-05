Real Madrid : Vinicius partage une compilation des actes racistes dont il a été victime

Vinicius Junior ne décolère pas de l’injustice et des actes odieux qu’il a subi dimanche contre Valence. Alors qu’il a publié plusieurs messages sur les réseaux sociaux, et qu’il a pu compter sur le soutien de nombreux joueurs, l’attaquant brésilien du Real Madrid a une nouvelle fois fait part de son mécontentement ce lundi. En effet, Vinicius a publié une compilation de toutes les insultes racistes dont il a été victime cette saison en Espagne.

En légende de cette vidéo de deux minutes, le joueur de 22 ans a adressé un message cinglant : «Chaque match à l’extérieur est une mauvaise surprise. Et il y en a eu beaucoup cette saison. Souhaits de mort, mannequin pendu, nombreux cris criminels… Tous enregistrés. Mais le discours tombe toujours sur des "cas isolés", "un supporter". Non, ce ne sont pas des cas isolés. Il s’agit d’épisodes continus répartis dans plusieurs villes d’Espagne (et même dans une émission de télévision). La preuve est là, dans la vidéo. Je vous pose maintenant la question: combien de ces racistes ont vu leur nom et leur photo exposés sur des sites web? Je réponds pour simplifier: zéro. Aucun n’a raconté une histoire triste ou ne s’est excusé publiquement. Que manque-t-il pour criminaliser ces personnes? Et punir sportivement les clubs? Pourquoi les sponsors ne font-ils pas payer la Liga? Les télévisions ne prennent-elles pas la peine de diffuser cette barbarie tous les week-ends? Le problème est très grave et les communiqués de presse ne fonctionnent plus. M’accuser pour justifier des actes criminels ne marche pas non plus. Ce n’est pas du football, c’est inhumain»

