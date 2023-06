Real Madrid : Toni Kroos prolonge jusqu’en 2024

Après le départ de Karim Benzema et en attendant d’en savoir davantage sur l’avenir de Luka Modric, l’Allemand Toni Kroos vient de régler le sien. Le milieu de terrain de 33 ans prolonge officiellement son contrat d’une saison avec la Casa Blanca.

«Le Real Madrid C. F. et Toni Kroos ont convenu d’une prolongation de contrat pour le joueur, qui reste lié au club jusqu’au 30 juin 2024. Toni Kroos a rejoint le Real Madrid en 2014 et est déjà le joueur allemand qui a joué le plus de matchs pour le club, avec 417 apparitions. En neuf saisons au Real Madrid, il a remporté 20 titres : 4 Ligues des champions, 5 Coupes du monde des clubs, 4 Supercoupes d’Europe, 3 Ligues des champions, 1 Coupe du Roi et 3 Supercoupes d’Espagne», indique le communiqué.

